So feiern 5000 PSG-Fans im heimischen Stadion



Das Finale der Champions League 2020 wird aufgrund von Pandemie-Schutzvorkerungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen - kein Grund für die Anhänger des Finalisten PSG. Diese haben zu einem Public Viewing im Pariser «Parc des Princes», dem heimischen Stadion, zusammengefunden.

5000 ausgewählte Besucher hat Paris Saint-Germain ins Prinzenpark-Stadion eingeladen, um das Endspiel live zu verfolgen. Neben ehemaligen Stars, Sponsoren und PSG-Jugendspielern auch Kinder aus sozial benachteiligten Familien. An allen übrigen Orten von Paris werde es keine Fan-Zonen geben, teilte die Stadt nochmals mit.

Wie dies aussah? Das zeigen diese fünf Bilder:

Nach Zusammenstössen mit der Polizei nach dem Halbfinalsieg auf den Champs-Élysées, als Fans ohne Schutzmasken und Sicherheitsabstand feierten, sind die Stadt und die Sicherheitsbehörden in Alarmbereitschaft. Rund 3000 Polizisten und Sicherheitskräfte werden am Sonntag im Einsatz sein, rund um den Prinzenpark im Westen der Stadt, und vor allem rund um den Triumphbogen und den Champs-Élysées. Der berühmte Boulevard wird gesperrt, damit die Fussgänger genügend Abstand halten können und «die Dinge so reibungslos wie möglich verlaufen», so die Hoffnung von Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin.

Es sei eng mit der Pariser Polizeipräfektur zusammengearbeitet worden, um den Fans eine Feier zu ermöglichen, sagte Bürgermeisterin Anne Hidalgo. Auch bei den Feiern auf der Strasse gilt eine Maskenpflicht. Damit sich alle an die Schutzmassnahmen gegen das Coronavirus halten können, werden gratis Schutzmasken verteilt.

