All-Star-Game: Die MLS Skills Challenge von 2001



Fundstück des Tages: Die MLS Skills Challenge – irgendwie peinlich, aber doch genial

Am 1. August steigt das All-Star-Game der Major League Soccer. Seit 2005 trifft dabei eine MLS-Auswahl auf ein europäisches Spitzenteam. Dieses Mal fordern die MLS-Stars um Zlatan Ibrahimovic, Sebastian Giovinco, David Villa und Giovani Dos Santos im Mercedes-Benz-Stadion von Atlanta Juventus Turin.

Um die Jahrtausendwende war der Modus noch anders. Damals spielte – wie in den anderen US-Profi-Sportligen üblich – eine Auswahl aus dem Osten gegen eine aus dem Westen. Analog zum Eishockey, Basketball und Football wurde jeweils auch eine Skills Challenge durchgeführt, was rückblickend ziemlich skurril wirkt.

Die MLS Skills Challenge von 2001: Ein Beitrag geteilt von Major League Soccer (@mls) am Jul 26, 2018 um 9:48 PDT

All-Stars wie Landon Donovan, Marco Etcheverry oder Carlos Valderrama duellierten sich in Disziplinen wie …

Air Soccer (Fussball-Tennis)

(Fussball-Tennis) Long Distance Kick (Abstoss so weit wie möglich)

(Abstoss so weit wie möglich) Rapid Fire (möglichst viele Tore innerhalb bestimmter Zeitfenster erzielen)

(möglichst viele Tore innerhalb bestimmter Zeitfenster erzielen) Power Shot (schärfster Schuss)

(schärfster Schuss) Golazo (möglichst schönes Tor nach Flanke erzielen)

(möglichst schönes Tor nach Flanke erzielen) Fastest Man (Parcours mit Ball möglichst schnell bewältigen)

(Parcours mit Ball möglichst schnell bewältigen) Gol Olimpico (Eckball direkt verwandeln)

(Eckball direkt verwandeln) Goalie Wars (Torhüter-Duell mit Abwurf)

Seit letztem Jahr wird die Skills Challenge übrigens wieder durchgeführt, mit etwas finanzieller Hilfe von Spiele-Hersteller EA Sports. Einige aktuelle Spieler, MLS-Legenden und Freestyle-Fussballer messen sich in Wettbewerben, die «Schussgenauigkeit, Technik und Teamwork vereinigen» sollen. Leider sind diese aber nicht mehr ganz so kreativ wie damals «Goalie Wars», «Rapid Fire» und Co. Kein Wunder also, wird die Skills Challenge auch nicht mehr im Fernsehen übertragen. (pre)

