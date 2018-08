Sport

Fussball

FCZ schiesst Concordia ab – Basel schlägt Montlingen – Aarau mit Überstunden



Schweizer Cup, 1. Runde Frauenfeld – Rapperswil-Jona 0:5 (0:0) Amriswil – Aarau 1:2nV (0:1) Veyrier – Thu 1:5 (1:4) Concordia Basel – FC Zürich 0:6 (0:4) Meilen – Servette 0:6 (0:2) Kosova Zürich – Lausanne-Sport 0:4 (0:2) Montlingen – Basel 0:3 (0:1) Köniz – Sion 0:2* (0:1) Biel – Young Boys 0:1* (0:1)

Bild: KEYSTONE

FCZ siegt locker

Der amtierende Cupsieger FC Zürich tritt gegen Concordia Basel ohne Gnade an. Bereits in der ersten Halbzeit trafen die Zürcher vier Mal, durch vier verschiedene Torschützen. Nach der Pause schaltete die Truppe von Ludovic Magnin einige Gänge zurück. Stephen Odey und Antonio Marchesano sorgen mit ihren zweiten Treffern noch für den 6:0-Schlussstand.

Bild: KEYSTONE

Basel gewinnt ohne zu glänzen

Auch der FC Basel meistert die erste Hürde im Schweizer Cup ohne Mühe – allerdings auch ohne Glanz. Die «Bebbi» bezwingen Zweitligist Montlingen mit 3:0. Für die Tore zeichnen sich Eder Balanta (10.), Kevin Bua (66.) und Aldo Kalulu (84.) verantwortlich.

Die Niederlage tut der guten Stimmung in Montlingen keinen Abbruch. Mehr als 4'000 Fans feiern jede gelungene Aktion ihres Vereins – sei es ein Ballgewinn oder eine Grätsche. Und am Ende ist auch das Resultat ein Achtungserfolg für die Rheintaler.

Bild: KEYSTONE

Schützenfest für Thun

Der FC Thun bekundet beim 5:1 in der 1. Cuprunde mit Veyrier aus der 2. Liga interregional keine Mühe. Challenge-Ligist Aarau verhindert dagegen gegen das fünftklassige Amriswil die Blamage nur knapp.

Die Berner Oberländer benötigten gegen Veyrier-Sports eine gute Viertelstunde, um sämtliche Hoffnungen nach einem möglichen Cup-Wunder in der Genfer Gemeinde zu zerschlagen. Denis Hediger und Nicolas Hunziker als Doppeltorschütze brachten Thun bis zur 17. Minute 3:0 in Front – zur Pause lag der Favorit 4:1 vorne.

Bild: KEYSTONE

Überstunden für Aarau

Bedeutend mehr Mühe bekundete Challenge-League-Schlusslicht Aarau gegen Amriswil, das fussballtechnisch wie Veyrier in der 2. Liga interregional zuhause ist. Erst in der Nachspielzeit der 30-minütigen Verlängerung gelang Gianluca Frontino der Siegtreffer. Und dies, obwohl Aarau gegen den Aussenseiter ab der 86. Minute in Überzahl agieren konnte.

Die Telegramme

Montlingen - Basel 0:3 (0:1)

Kolbenstein. - 4400 Zuschauer.

Tore: 10. Balanta 0:1. 66. Bua 0:2. 84. Kalulu 0:3.

Basel: Hansen; Widmer, Cümart, Balanta, Riveros; Xhaka, Kuzmanovic; Bua (77. Stocker), Campo (81. Huser), Kalulu; Okafor (53. Pululu).

Bemerkung: Basel ohne Suchy (verletzt).

Frauenfeld - Rapperswil-Jona 0:5 (0:0)

Kleine Allmend. - 800 Zuschauer.

Tore: 63. Turkes 0:1. 68. Nater 0:2. 70. Turkes 0:3. 85. Hadzi 0:4. 88. Krasniqi 0:5.

Concordia Basel - FC Zürich 0:6 (0:4)

St.-Jakobs-Park. - 3551 Zuschauer. - SR Klossner.

Tore: 14. Pa Modou 0:1. 28. Odey 0:2. 33. Marchesano 0:3. 37. Kololli 0:4. 63. Odey 0:5. 88. Marchesano 0:6.

FC Zürich: Vanins; Winter, Nef (71. Rexhepi), Bangura (60. Maxsö), Pa Modou; Domgjoni, Hekuran Kryeziu; Haile-Selassie (60. Rodriguez), Marchesano, Kololli; Odey.

Bemerkungen: Zürich ohne Kempter (verletzt) und Frey (nicht im Aufgebot). 61. Pfostenschuss von Findik (Concordia Basel).

Veyrier - Thun 1:5 (1:4)

Village. - 1200 Zuschauer. - SR Fähndrich.

Tore: 7. Hunziker 0:1. 11. Hunziker 0:2. 17. Hunziker 0:3. 20. Paratte 1:3. 33. Fatkic 1:4. 58. Ferreira 1:5.

Thun: Faivre; Glarner, Gelmi, Rodrigues (60. Facchinetti), Kablan; Grégory Karlen (46. Ferreira), Hediger, Fatkic; Salanovic, Hunziker (60. Tosetti), Spielmann.

Bemerkung: Thun ohne Sutter, Joss und Costanzo (alle verletzt). (abu/sda)

