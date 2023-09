Manchester United kommt nicht vom Fleck. Bild: www.imago-images.de

Nächste Pleite für ManUnited +++ City und Liverpool drehen Spiel +++ Juve ungeschlagen

Premier League

Wolverhampton – Liverpool 1:3

Liverpool drehte das Spiel auswärts bei Wolverhampton. Brereits nach sieben Minuten gingen die Hausherren dank Hee-Chan Hwang in Führung. Doch Cody Gapko nach dem Seitenwechsel und Andy Robertson kurz vor dem Schlusspfiff stellten die Liverpooler Weichen doch noch auf Sieg.

Wolverhampton - Liverpool 1:3 (1:0)

Tore: 7. Hwang 1:0. 55. Gakpo 1:1. 85. Robertson 1:2. 91. Elliott 1:3.

West Ham – Manchester City 1:3

Weiterhin nicht zu stoppen ist derweil Manchester City. Obwohl es zwischenzeitlich so aussah, als ob die Équipe von Pep Guardiola erstmals in dieser Saison Punkte abgeben könnte, gab es am Ende einen standesgemässen 3:1-Sieg bei West Ham. Mit drei Toren nach der Pause holte sich City, bei dem Manuel Akanji durchspielte, die drei Punkte.

West Ham - Manchester City 1:3 (1:0)

Tore: 36. Ward-Prowse 1:0. 46. Doku 1:1. 76. Bernardo Silva 1:2. 86. Haaland 1:3.

Bemerkungen: Manchester City mit Akanji.

Manchester United – Brighton 1:3

Manchester United zog keinen guten Tag ein. Zuhause gegen Brighton gerieten die Red Devils bereits nach 20 Minuten in Rückstand. Kurz nach der Pause konnten die Gäste gar erhöhen. United blieb einzig der Ehrentreffer durch Youngster Hannibal Mejbri. Die Mannschaft von Erik ten Hag bleibt damit mit drei Niederlagen aus fünf Spielen in der unteren Tabellenhälfte der Premier League.

Manchester United - Brighton 1:3 (0:1)

Tore: 20. Welbeck 0:1. 53. Gross 0:2. 71. João Pedro 0:3. 73. Mejbri 1:3.

Serie A

Juventus – Lazio 3:1

Juventus Turin bleibt in der laufenden Serie-A-Saison ungeschlagen. Im vierten Spiel feierte die «alte Dame» den dritten Sieg. Beim 3:1-Erfolg gegen Lazio Rom war Stürmer Dusan Vlahovic mit zwei Toren die grosse Figur.

Juventus Turin - Lazio Rom 3:1 (2:0)

Tore: 10. Vlahovic 1:0. 26. Chiesa 2:0. 65. Luis Alberto 2:1. 67. Vlahovic 3:1. (abu/sda)

Ligue 1

Rennes – Lille 2:2

Fabian Rieder ist zu seinem ersten Heimeinsatz für Rennes gekommen. Der von den Young Boys in die Bretagne transferierte Schweizer Internationale wurde gegen Lille in der 64. Minute beim Stand von 0:2 eingewechselt. In den letzten 20 Minuten glich Rennes noch zum 2:2 aus.

Vor der Nationalmannschafts-Pause hatte Rieder beim torlosen Remis gegen Brest mit einem Kurzeinsatz sein Debüt in der Ligue 1 gefeiert.

Rennes hat nach fünf Ligue-1-Runden einen Sieg und vier Unentschieden auf dem Konto. Weiter geht es für das Team von Trainer Bruno Genesio am Donnerstag in der Europa League daheim gegen Maccabi Haifa. Gegen die Israelis bestritt Rieder Ende August in der Champions-League-Qualifikation seine letzten beiden Partien für YB.

Rennes - Lille 2:2 (0:1)

Tore: 33. Yoro 0:1. 62. Diakité 0:2. 74. Assignon 1:2. 89. Salah 2:2.

Bemerkungen: Rennes mit Rieder (ab 64.). (abu/sda)