Kim Kardashian rettet 35 Fussballerinnen und ihre Familien vor den Taliban

Dürre und fehlende politische Stabilität: In Afghanistan hungern 20 Millionen Menschen

Dürre und fehlende politische Stabilität: In Afghanistan hungern 20 Millionen Menschen

Die Taliban hatten nach ihrer Rückkehr an die Macht Mitte August verkündet, dass afghanische Frauen weiter Fussball spielen dürfen, allerdings nur unter strengen Auflagen. Sie dürfen vor allem nicht in der Öffentlichkeit spielen. Andere Fussballspielerinnen sind bereits nach Portugal geflohen. (ram/sda/afp)

Auch der Premier-League-Verein Leeds United hat angeboten, den Fussballerinnen nach ihrer Ankunft in England zu helfen. Klubbesitzer Andrea Radrizzani zeigte sich erfreut über die sichere Landung des Teams in Grossbritannien .

Ein Charterflugzeug brachte sie nun nach Grossbritannien, wo sie sich nach einer zehntägigen Corona-Quarantäne in einem Hotel ein neues Leben aufbauen wollen. Ein Sprecher Kardashians sagte der britischen Nachrichtenagentur PA, der Flug sei von Kardashian und ihrer Bekleidungsmarke Skims finanziert worden.

Die dümmsten Ausreden in 18 Memes

Staples Center, BCF-Arena etc. – kennst du die Namen früherer Stadien noch?

Sven Bärtschi durfte nach fast zwei Jahren wieder mal in der NHL ran

Ein von US-Reality-TV-Star Kim Kardashian finanzierter Evakuierungsflug hat Spielerinnen eines afghanischen Mädchen-Fussballteams nach Grossbritannien gebracht. Die 35 Fussballerinnen und ihre Familien, insgesamt 130 Personen, landeten nach Angaben der an der Evakuierung beteiligten Rokit-Stiftung am Donnerstag in London.

Kim Kardashian, wie sie vielleicht selbst Taliban gerne sehen, an der Met Gala 2021 in New York.

Kim Kardashian, wie sie vielleicht selbst Taliban gerne sehen, an der Met Gala 2021 in New York. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

quelle: laurence brun /gamma-rapho via getty images

Vom Minirock zur Burka – Frauen in Afghanistan

Infantino: «WM in Katar ist für Fussballfans wie ein Spielzeugladen für Kinder»

10 Grafiken, die zeigen, warum Frauen in den obersten Positionen fehlen

PICDUMP 391 – feat. «Hide The Pain»-Maurice

Schweizer Corona-Skeptiker streuen Zweifel am Abstimmungsprozess

«Das ist nicht schweizerisch»: So kämpft Josef Ender gegen das Covid-Gesetz

So steht die Schweiz in der 4. Corona-Welle im Vergleich zu Österreich und Deutschland da

Knall bei Coronaleugnern: «Durch so Scheisse werden wir lächerlich gemacht»

«Sauge jeden Moment auf»: Tennistalent Kym trainiert an den ATP Finals mit den Stars

Der 18-jährige Jérôme Kym trainiert momentan mit den Tennisstars an den ATP Finals in Turin. Doch bereits in seinem jungen Alter hat er Schweizer Tennisgeschichte geschrieben.

Gestern schockierte Roger Federer mit seiner Aussage, er wäre unglaublich überrascht, wenn er nächsten Sommer in Wimbledon schon wieder spielen würde. Wann der Maestro wieder auf dem Court steht, ist also weiterhin offen. Viele Erfolge wird er aber sowieso nicht mehr feiern können. Höchste Zeit also, ein Blick auf seine möglichen Nachfolger zu werfen.