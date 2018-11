Sport

Games

17 kultige Sport-Games, die nur Kinder der 90er kennen



17 kultige Sport-Games, die nur Kinder der 90er kennen

«Super Mario Kart»

Erscheinungsjahr: 1993

Konsolen: SNES

Machte Bananen und Schildkrötenpanzer auf der Strasse salonfähig. Man hätte jedes Spiel der «Mario-Kart»-Reihe auflisten können, weil einfach alle ausnahmslos gut waren und Spielspass garantierten.

«NBA Jam»

Erscheinungsjahr: 1993

Konsole: u.a. Arcade, SNES, Sega

Zwei gegen zwei, umhauen und durch die Lüfte fliegen, geht es geiler??

«Street Fighter Alpha 2 »

Erscheinungsjahr: 1996

Konsole: Arcade, PlayStation, Play Station 2, Sega Saturn, SNES, PC.



Chun-Li, die «First Lady of Fighting Games» war damals mein Lieblings-Charakter. Mit ihr war ich praktisch unbesiegbar. Da konnten M.Bison, Dhalsim und Zangief gleich einpacken.

«FIFA 98»

Erscheinungsjahr: 1997

Konsolen: u.a. PlayStation, Nintento 64, PC, SNES, Game Boy

Das letzte «FIFA»-Game mit Hallenfussball, zudem das erste Spiel mit Online-Modus über das Modem. Ging aber nur, wenn Mama nicht gerade telefonieren wollte. Und es gab die Blutgrätschen-Taste, die jeweils die rote Karte zur Folge hatte.

«Gran Turismo »

Erscheinungsjahr: 1998

Konsole: PlayStation 1



Fahrprüfungen bestehen, Rennen und Cups fahren, Autos kaufen. Das Prinzip von Gran Turismo war ebenso simpel wie genial.

«Tekken 3»

Erscheinungsjahr: 1998

Konsolen: Arcade, PlayStation



Niemand kann seine Liebe zu «Tekken 3» schöner ausdrücken als Kollege Toni Lukic:

«Meine Playstation 1 mit dem ‹Chip› für gebrannte Spiele und ausgedruckten Spiele-Covern war heilig. «Tekken 3» war monumental. Das Spiel hatte einfach die coolste Optik, ein Charakter war ikonischer als der andere (Prost, Drunken Lei!) und das Gameplay so klar und deutlich wie Hwoarangs Tritt-Salven. Als ob das nicht schon längst gereicht hätte, war die Musik der Stages unschlagbar und die einzelnen Spiele-Modi wie Tekken Force Mode und Tekken Ball Mode eine absolute Bereicherung. Wer eine Abreibung will, soll kommen!»

Bist du zu alt für diese Games? Kollege Philipp auch, er hat selbst eine Liste erstellt:

«Nagano 98»

Erscheinungsjahr: 1998

Konsolen: Nintendo 64, PlayStation, Arcade.



Ski, Snowboard, Eisschnelllauf, Bob, Rodeln, Skispringen, Freestyle-Ski und vor allem Curling konnte man in «Nagano 98» auswählen. Ich bin sicher, es ist bis heute der beste Curling-Simulator.

«Kurt: Der Fussballmanager»

Erscheinungsjahr: 1999

Konsole: PC



Es gab viele gute Fussballmanager. «Ran», «DSF», «Anstoss» und später die «FIFA»-Reihe. Nichts, aber gar nichts, kommt an den guten alten Kurt ran. Hinter den knuffigen Einspielern versteckten sich viele interessante Features. Von Aktienhandel bis Spielerauktionen war alles dabei.

«Tony Hawk's Pro Skater 2»

Erscheinungsjahr: 2000

Konsolen: u.a. PlayStation, Nintendo 64, PC, Dreamcast, Xbox

Es ist DAS ultimative Sport-Game einer ganzen Generation. Mit Tony Hawk (oder seinen Kumpels) auf dem Skateboard durch die Parks flitzen und Trick-Kombos hinlegen. Der zweite Teil der Reihe ist auf Metascore mit 98 von 100 möglichen Punkten auf Rang 2 der besten Spiele aller Zeiten gelistet.

«The Mission»

Erscheinungsjahr: 2000

Konsole: PlayStation



Früher, als TV-Werbungen noch geil waren, gab es da diesen Spot, als Luis Figo, Fabio Cannavaro und Co. gegen Ninjas gekämpft haben – mit einem Ball. Als anschliessend das Game rauskam, musste ich es einfach haben. MIT FUSSBÄLLEN NINJAS abschiessen. Herrlich war's.

Die TV-Werbung, auf der das Game beruhte: Video: YouTube/diemaster963

«Simpsons-Wrestling»

Erscheinungsjahr: 2001

Konsole: PlayStation

Simpsons und Wrestling. Gibt es zwei Dinge, die das 12-jährige Ich lieber zu einem Game kombiniert hätte? Wohl kaum. Von Kritikern wurde das Spiel zerrissen und kam sogar auf die Liste der schlechtesten Videospieler aller Zeiten. Es war damals trotzdem ... ausgezeichnet.

«Virtua Tennis 2»

Erscheinungsjahr: 2001

Konsole: Arcade, Dreamcast, Play Station 2

Der Arcade-Klassiker, den man aus den Spielhallen kannte, kam in seiner zweiten Version auch für die Konsolen zuhause raus.

«SSX Tricky»

Erscheinungsjahr: 2001

Konsolen: PlayStation 2, Xbox, GameCube

Das Snowboard-Game, das den Durchbruch schaffte. Oder wie sich Jodok Meier erinnert:

«Es war einfach unglaublich geil!»

«Alles war höher und schneller.»

«Die Tricks waren sick.»

«Ein GTA für Ski- und Snowboardfahrer.»

«NHL Hitz»

Erscheinungsjahr: 2001

Konsole: PlayStation 2, Xbox, GameCube.



Das Gameplay war beeindruckend. Mit den je 3 Feldspielern konnte man richtig schnell und gut kombinieren – vor allem im Powerplay. Die Mini-Games waren ebenfalls cool, das Shootout grandios.

«Need for Speed Underground»

Erscheinungsjahr: 2003

Konsole: PC, PlayStation 2, Xbox, GameCube

Lachgas einsetzen, das Auto tunen et cetera. Bei «Need for Speed Underground» war alles etwas moderner als in den herkömmlichen Auto-Simulationen.

«This Is Football 2003»

Erscheinungsjahr: 2003

Konsole: PlayStation 2

An die «This Is Football»-Reihe erinnert man sich vor allem noch aus einem speziellen Grund:

«Anders als bei ‹FIFA› konnte man da noch lange Schwalben machen.»

«FIFA Street »

Erscheinungsjahr: 2005

Konsolen: u.a. GameCube, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox, Xbox 360, Nintendo DS

Fussball, 3 gegen 3, auf der Strasse. Mit den krassen Tricks war plötzlich jeder ein kleiner Ronaldinho. Und natürlich ein Highlight: Der GAME BREAKER.

Umfrage Welches war das beste Sport-Game für die Kids der 90er? Super Mario Kart

NBA Jam

Street Fighter Alpha 2

FIFA 98

Gran Turismo 1

Tekken 3

Nagano 98

Kurt: Der Fussballmanager

Tony Hawk Pro Skater 2

The Mission

Simpsons Wrestling

Virtua Tennis 2

SSX Tricky

NHL Hitz

Need For Speed Underground

This Is Football 2003

FIFA Street

Abstimmen 2 Votes zu: Welches war das beste Sport-Game für die Kids der 90er? 0% Super Mario Kart

0% NBA Jam

0% Street Fighter Alpha 2

0% FIFA 98

0% Gran Turismo 1

0% Tekken 3

0% Nagano 98

0% Kurt: Der Fussballmanager

0% Tony Hawk Pro Skater 2

0% The Mission

0% Simpsons Wrestling

0% Virtua Tennis 2

0% SSX Tricky

0% NHL Hitz

0% Need For Speed Underground

0% This Is Football 2003

0% FIFA Street

Welches Spiel haben wir vergessen? Unsere Kommentarspalte freut sich auf deine Inputs

So haben deine Kollegen endlich eine Chance gegen dich Video: watson/nico franzoni, sandro zapella, Jodok Meier

Das sind die enttäuschendsten Games aller Zeiten

Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren

Abonniere unseren Newsletter Abonniere unseren Newsletter