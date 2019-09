Sport

Die 50 besten Spieler bei FIFA 20

Ein Game auf dem Weg zur Realität? Mo Salah macht bei «FIFA 20» automatisch die Schwalbe

Seit Dienstag steht die Demoversion für FIFA 20 zum Download bereit. Bis die Vollversion am 27. September erscheint, kann man also nun schon mal in Testspielen das Gameplay ausprobieren, auch den neuen Street-Modus «Volta» kann man in der Probeversion des Game-Klassikers zocken.

Die Entwickler von EA Sports haben sich dabei offenbar einen kleinen Scherz erlaubt und in der FIFA-Demo einen Glitch eingebaut. Die Hauptrolle dieses Spielfehlers spielt Liverpool-Star Mohamed Salah.

Derzeit geht ein Video viral, das eine Szene aus der Demo zeigt, in der der virtuelle Mohamed Salah allein in Richtung Tor dribbelt und dann urplötzlich theatralisch zu Boden geht, – obwohl die Gegenspieler meterweit entfernt sind.

Hier das Video:

Mo Salah has a special diving trait in FIFA 20. pic.twitter.com/o7mkFryCms — EPL Bible (@EPLBible) September 11, 2019

Tatsächlich hat der ägyptische Stürmer bereits seit einem Update in FIFA 19 von EA Sports die Eigenschaft «Schwalben» (engl. «Diver») zugeschrieben bekommen, nachdem er in der Premier League den ein oder anderen zweifelhaften Elfmeter zugesprochen bekommen hatte.

Squad update:



Mo Salah ‘diver’ trait added pic.twitter.com/qi2SmwKl3N — FIFA LFC (@FIFALFC) January 18, 2019

Unter anderem haben aktuell in FIFA 19 auch Timo Werner, Cristiano Ronaldo und Neymar diese Spezial-Eigenschaft. Sie fallen besonders leicht, so dass schon ein minimaler Kontakt einen Elfmeter verursachen kann.

Doch dass Mo Salah in der FIFA-20-Demo derart abhebt, ohne berührt worden zu sein, ist wohl eher als kleiner Seitenhieb auf den Schützling von Trainer Jürgen Klopp zu verstehen.

(as/watson.de)

