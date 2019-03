Sport

GC

Stephan Rietiker wird bei GC Nachfolger von Präsident Stephan Anliker



Stephan Rietiker wird bei GC Nachfolger von Präsident Stephan Anliker

Dr. Stephan Rietiker tritt bei den kriselnden Grasshoppers die Nachfolge als Verwaltugsrats-Präsident von Stephan Anliker an. Der 62-jährige Arzt und Unternehmer wird das Amt per sofort und bis zur formellen Wahl anlässlich einer ausserordentlichen Generalversammlung im April im Mandatsverhältnis warhnehmen, wie die Grasshoppers in einer Mittelung schrieben. Rietiker ist seit Jahren Mitglied der GC-Gönnervereinigung «Donnerstag-Club».

Rietikers Vorgänger Stephan Anliker hatte am Montag seinen Rückzug als Präsident des Verwaltungsrates bekannt gegeben. Anliker hatte die Grasshoppers zuletzt während fünf Jahren als Präsident geleitet, wobei allerdings im sportlichen Bereich Erfolge ausgeblieben sind. (abu/sda)

Update folgt.

Die unendliche GC-Saga

GC-Fanmarsch nach Stadion-Ja

Abonniere unseren Newsletter