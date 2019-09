Sport

Michael Schumacher offenbar für Behandlung in Klinik in Paris eingeliefert



Fans in Sorge: Michael Schumacher offenbar für Behandlung in Klinik in Paris eingeliefert



Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher ist am Montagnachmittag laut einem Medienbericht für eine Spezialbehandlung in einer Klinik in Paris eingetroffen.

Das Wichtigste zur Vorgeschichte:

Schumacher, über dessen Gesundheitszustand es nach einem schweren Skiunfall im Dezember 2013 viele Spekulationen gibt, sei laut der Zeitung «Le Parisien» auf einer abgedeckten Trage in die Klinik gebracht worden.

Schumacher lag nach dem Unfall aufgrund eines schweren Schädel-Hirn-Traumas monatelang im Koma. Zuletzt soll er sich für Reha-Massnahmen in seinem Wohnhaus in der Schweiz befunden haben.



Schumacher soll laut dem Bericht in Paris von dem renommierten Herzchirurgen Professor Philippe Menasché behandelt werden. Der Pariser Arzt ist Spezialist für Stammzellinfusionen, die auch Schumacher laut der Zeitung bereits seit längerem erhalten soll. Die Infusionen haben schmerzlindernde Wirkung.



Michael Schumacher: Gesundheit spielt für Fans grosse Rolle

Der derzeitige Aufenthalt in Paris soll Schumachers dritter Besuch des Krankenhauses in diesem Jahr sein. Auch Jahre nach dem Unfall wissen nur Schumachers engste Vertraute über den Gesundheitszustand des erfolgreichsten Formel-1-Rennfahrers aller Zeiten Bescheid.



Der mittlerweile 50 Jahre alte Rheinländer wird konsequent von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Die Fans des früheren Ferari-Stars Ferrari haben Schumacher nicht vergessen, sein Gesundheitszustand bleibt für sie von Interesse: Noch immer hält Schumacher eine Reihe von Bestmarken der Rennserie. In den letzten Jahren war Schumachers Sohn Mick als einziger der Familie ins Licht der Öffentlichkeit getreten. Er fährt in der Formel 2, ist derzeit auf Platz 11 in der laufenden Saison.



