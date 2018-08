Sport

Golf

Bei Woods vs Mickelson in Las Vegas geht's um 9 Mio. $



Bild: AP

2 Golfer, 18 Löcher, 9 Mio. $ für den Sieger – Woods duelliert sich mit Mickelson

Tiger Woods ist der wohl bekannteste Golfer der Geschichte. Phil Mickelson ein anderer, der in der Neuzeit so erfolgreich war wie nur wenige. In Las Vegas spielen die beiden ein Showmatch, bei dem der Sieger fett abkassiert.

Grosse Ankündigungen zu einem Duell in Las Vegas kannte man bislang in erster Linie vom Kampfsport. Doch zum Auftakt des Thanksgiving-Wochenendes kommt es am 23. November zu einem Golf-Showmatch zwischen zwei der grössten Spieler der Geschichte: der 14-fache Major-Sieger Tiger Woods trifft auf Phil Mickelson, der bei den wichtigsten Turnieren bislang fünf Mal triumphierte.

@TigerWoods I see you have a left-handed driver, well played. I hope it's a Callaway pic.twitter.com/qWuXsGVC6z — Phil Mickelson (@PhilMickelson) 22. August 2018

Speziell: Anders als bei den üblichen Golf-Turnieren wird nur eine statt vier Runden gespielt. Und der Sieger erhält das Preisgeld komplett für sich: Satte neun Millionen Dollar. Gespielt wird im Matchplay-Format. Bei diesem werden nicht die gesamten Schläge gezählt, sondern für den Sieg an jedem einzelnen Loch ein Punkt vergeben. Wer am Ende mehr Punkte hat, ist der Sieger.

«Es ist eine Möglichkeit, den Menschen Golf näher zu bringen», sagte Mickelson zum Sportsender ESPN. Übertragen werden soll das Match auf verschiedenen Bezahl-Plattformen. Besonders wird sein, dass die Spieler verkabelt werden, so dass sie zu hören sind. Mickelson spricht von «einem Weg, um eine Seite zu zeigen, die die Fans normalerweise nicht mitbekommen.» (ram)

Ferien vorbei? Hier kannst du weiter träumen – von den schönsten Stränden der Welt

Hoffentlich windet es dann nicht zu stark! Video: watson/Emily Engkent

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Daily Newsletter

Alle Leser-Kommentare