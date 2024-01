Portner spielt mit der Schweiz das Eröffnungsspiel der Handball-EM gegen Deutschland. Bild: keystone

Champions-League-Held Nikola Portner und die Zeichen seines verstorbenen Vaters

Unser Handball-Natigoalie hat ein phänomenales Jahr hinter sich. Mit Magdeburg gewinnt er zum zweiten Mal die Champions League. Dabei schweifen seine Gedanken immer wieder ab. Zu seinem Vater, ohne den er es wohl nicht in die Weltklasse geschafft hätte.

François Schmid-Bechtel / ch media

Keine Gnade, volles Rohr. Er war noch ein Kind. Berührte mit den Fingern nicht mal die Latte, wenn er nicht hoch sprang. Doch der Vater, Weltmeister und Olympia-Bronzegewinner mit Jugoslawien, war unerbittlich. Immer Wettkampf. Nie liess er den Sohn absichtlich gewinnen. Egal ob beim Handball oder bei einem Brettspiel. Trotzdem war Zlatko Portner für seinen Sohn mehr als nur ein Schleifer. Er war Mentor, Trainer, aber vor allem auch Freund. War? Zlatko Portner ist im September 2020 überraschend gestorben.

Über drei Jahre sind seit Zlatkos Tod vergangen. Trotzdem sagt Nikola Portner, dass er immer noch jeden Tag an seinen Vater denke. «Seine Nummer habe ich immer noch nicht gelöscht. Das werde ich wohl auch nie schaffen. Ich habe seinen Tod unterdessen akzeptiert, aber vielleicht auf eine Weise, wie sie für viele ungewöhnlich ist. Vielleicht mache ich es auch falsch. Aber ich brauche das. Denn ich habe immer wieder das Gefühl, dass er hier ist.»

Hinter der letzten Kurve einer ruhmreichen Laufbahn mit zwei Meistercup-Siegen mit dem serbischen Klub Sabac und später Barcelona liegt Bern. Zlatko Portner lässt in der Schweiz seine Karriere ausklingen. Nikola ist acht Monate alt, als die Familie Frankreich verlässt. Bern war als Zwischenstation gedacht, weshalb Nikola und seine acht Jahre alte Schwester eine französischsprachige Schule besuchen. Doch Bern wird zur Dauerlösung. Auch, weil der Vater nahtlos ins Trainerbusiness einsteigen kann.

Nikola und Zlatko Portner im Jahr 2011. Bild: imago sportfotodienst

Nikola ist drei oder vier, als er zu realisieren beginnt, was sein Vater arbeitet. Er findet es lässig, dass man mit Ballspielen Geld verdienen kann. Er staunt zu Hause über die Medaillen und Pokale. Schaut fasziniert zu, wenn der Vater seine Tasche packt. Und begleitet ihn, wann immer möglich, zum Training – auch, weil es dort eine grosse Auswahl an verschiedensten Bällen gibt. «Er hat nie von mir verlangt, dass ich Handball spielen muss», sagt Nikola. «Aber er hat immer verlangt, dass ich das, wofür ich mich entscheide, zu 100 Prozent richtig mache. Denn es gehe stets darum, der Beste zu werden.» Deshalb keine Gnade. Wenn die beiden miteinander spielten und der kleine Nikola im Tor stand, warf der Vater mit voller Kraft.

Portners Vater sagte: «Auch mit einem Bänderriss kann man trainieren»

Nati-Debüt als 17-jähriger Gymnasiast, Schweizer Meister mit 21 und nur ein Jahr später der Wechsel zu einem europäischen Topklub. Heute, mit 30, gehört er für viele Experten zu den zehn besten Torhütern der Welt. Erst recht, nachdem er im letzten Jahr Magdeburg zum Champions-League-Triumph hexte. «Was ich erreicht habe, verdanke ich weniger dem Talent, sondern der Arbeit und Erziehung», sagt Portner. «Ich suche immer die Perfektion. Nehme Niederlagen sehr persönlich. Denn wenn wir verlieren, kann ich als Torhüter nicht gut gespielt haben.»

Dabei verläuft seine Karriere nicht ohne Rückschläge. Ein Jahr nach dem Champions-League-Triumph mit Montpellier 2018 degradiert ihn der Trainer zur Nummer 3. Nicht aus sportlichen, auch nicht aus persönlichen, sondern aus politischen Gründen, wie Portner behauptet. Er muss seinen Weg neu justieren. Heuert 2020 als frischgebackener Vater bei Chambéry an. Kurz darauf verstirbt Zlatko. Er reist zur Beerdigung nach Serbien. Und steht zwei Tage später in Frankreich wieder auf der Platte, «weil mein Père das so gewollt hätte. Selbst mit einem Bänderriss, sagte er, kannst du trainieren – sitzend auf dem Stuhl.»

Aber Handball lindert nach Zlatkos Tod den Schmerz nicht. «Zwei Monate lang hatte ich keine Lust auf irgendetwas.» Bis der Vater in einem Traum erscheint, wie er auf dem Sofa sitzt und Nikola fragt, was er da mache. Und Zlatko antwortet, er sei einfach nur da. «Ab diesem Moment ging es besser. Und fortan, wenn ich mein Trikot mit dem Namen sah, hatte ich die Gewissheit: Portner, Père, ich bin nicht allein.»

Körperlich am Boden, aber weiterhin in der Verantwortung

Doch kurz nach dem Ableben des Vaters infiziert er sich mit dem Coronavirus. Portner erwischte es besonders schlimm. Er muss vier Wochen in Quarantäne, verliert mehrere Kilos und bekundet sogar Mühe, seine wenige Monate alte Tochter Teodora hochzuheben.

Obwohl körperlich am Boden, sieht er sich weiterhin in der Verantwortung, das Erbe seines Vaters weiterzuführen. Liegenbleiben ist keine Option. Nach der Saison 21/22 wird er in Frankreich zum besten Torhüter der Liga gewählt und mit einem Transfer zum frischgekürten Bundesliga-Meister Magdeburg belohnt. «Wie er in seiner Karriere immer wieder aus der Komfortzone raus ist, hat mich beeindruckt», begründet Magdeburg-Trainer Bennet Wiegert die Verpflichtung Portners, die indes auch von Skepsis flankiert wurde.

Doch Portner hat sie alle überzeugt. «Monsterparade!», brüllt der Speaker in der GETEC-Arena in Magdeburg. «Niko, Niko, Niko», skandieren sie in der Halle minutenlang. «Was für ein Zauberer zwischen den Pfosten», legt der Speaker nach der nächsten Aktion Portners noch einen drauf. Der 30-jährige Schweizer verzückt die Massen. Denn er ist gerade daran, seinem Team den Sieg im Champions-League-Gruppenspiel gegen Ex-Klub Montpellier zu sichern.

Dabei verlief die Vorbereitung auf das Spiel alles andere als optimal. Portner war am Tag vor dem Spiel krank, seine Frau Tamara, die im Spital als Operationstechnikerin arbeitet, mit dem Velo gestürzt und hat sich am Arm verletzt. Aber Portner trägt nicht umsonst den Übernamen Iceman.

In Magdeburg fühlt er sich wohl, die Fans lieben ihn

«Unser Publikum liebt ihn», sagt Magdeburgs Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt. «Ich kann das Limit bei Nikola noch nicht sehen – und das ist gut so», sagt Trainer Wiegert. Und Portner? «Es kann fast gar nicht besser sein als hier. Privat und beruflich. Tamara hat eine Arbeit, die ihr gefällt. Teodora besucht eine deutsch-französische Kita. Die Leute hier lieben Handball. Und der Klub ist sehr professionell strukturiert und super ambitioniert.»

Neben der Champions League hat Portner in eineinhalb Jahren in Sachsen-Anhalt bereits den Pokal und zweimal die Klub-WM gewonnen. Zufriedenheit ist leistungshemmend lautet der Leitspruch beim SC Magdeburg. Deshalb kann das Ziel des derzeitigen Bundesliga-Leaders nur Titelgewinn lauten.

Dieser Rat würde Portners Vater seinem Sohn für die EM mitgeben

Doch nun steht die EM an. Die Schweiz trifft im Eröffnungsspiel vor der Rekordkulisse von 53’000 Zuschauern auf Deutschland. «Portner, Schmid, die beiden Zehnder, Rubin, Laube und weitere. Ihr habt so viele gute Spieler. Also macht euch nicht kleiner, als ihr seid», sagt Magdeburg-Trainer Wiegert. Portner will ihm nicht widersprechen. Sagt, er denke im Handball immer gross. Ausserdem gehörten die Deutschen schon länger nicht mehr zu den Top-4-Nationen, wie es ihrem Anspruch entspreche. Warum? «Weil sie seit einigen Jahren in einem Findungsprozess stecken.»

Man spürt, dass da einer spricht, der im Selbstvertrauen badet. «Ich wähne mich gerade in der Form meines Lebens und finde das unfassbar toll, weil ich mich dadurch meinem Vater noch stärker verbunden fühle. Denn immer wieder habe ich das Gefühl, Zeichen von ihm zu erhalten. Beispielsweise beim Champions-League-Final. Die Halle in Köln war komplett voll. Aber neben meiner Mutter war ein Platz frei.»

Und was würde ihm der Vater für den EM-Kracher gegen Deutschland mit auf den Weg geben? «Geniess es. Denn du weisst nie, wann du die nächste EM spielen wirst. Père war nie der Mann der grossen Worte.» Aber jener mit den harten Würfen.