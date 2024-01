Spielplan, Kader und was du sonst noch zur Handball-EM 2024 wissen willst

Vor der Fussball-EM im Sommer wird in Deutschland die Europameisterschaft im Handball ausgetragen. Los geht es am 10. Januar mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen die Schweiz. Die Partie bricht bereits vor dem Start einen Rekord: Noch nie wurden so viele Zuschauer erwartet – die über 50'000 Plätze der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf sind restlos ausverkauft. Wann die Schweiz spielt, den kompletten Spielplan sowie alle Resultate findest du hier:

Dann spielt die Schweiz

Die Schweizer treten im Rekordspiel gegen Deutschland an. Bild: keystone

Die Schweizer Handball-Nati bestreitet gleich das Eröffnungsspiel gegen Gastgeber Deutschland in Düsseldorf. Alle 51'500 Plätze der Merkur Spiel-Arena sind ausverkauft – das ist Rekord. Danach geht es nach Berlin, hier treten die Schweizer gegen Frankreich und Nordmazedonien an.

Mittwoch, 10. Januar

20.45 Uhr: Deutschland – Schweiz



18.00 Uhr: Schweiz – Frankreich

18.00 Uhr: Nordmazedonien – Schweiz

Der komplette Spielplan und Resultate

Die Handball-EM wird quasi in drei Formaten ausgetragen. Zuerst treten die Nationen in einer Vorrunde in sechs Gruppen zu je vier Mannschaften gegeneinander an. Die zwei Gruppenbesten qualifizieren sich dann für die Hauptrunde. Diese besteht aus zwei Gruppen zu je sechs Mannschaften, auch hier treten alle Mannschaften in der Gruppe gegeneinander an. Speziell: Die Resultate aus den Direktduellen aus der Vorrunde werden in die Hauptrunde übernommen.

Die beiden Drittplatzierten der zwei Gruppen aus der Hauptrunde treten in einem Spiel um Platz 5 an. Die Gruppenersten und -zweiten treten im K.o.-System (Halbfinal und Final) um den Titel an.

Vorrunde

Gruppe A:

Mittwoch, 10. Januar

18.00 Uhr: Frankreich – Nordmazedonien

20.45 Uhr: Deutschland – Schweiz

18.00 Uhr: Schweiz – Frankreich

20.30 Uhr: Nordmazedonien – Deutschland

18.00 Uhr: Nordmazedonien – Schweiz

20.30 Uhr: Frankreich – Deutschland

Gruppe B:

Freitag, 12. Januar

18.00 Uhr: Österreich – Rumänien

20.30 Uhr: Spanien – Kroatien

18.00 Uhr: Rumänien – Spanien

20.30 Uhr: Kroatien – Österreich

18.00 Uhr: Kroatien – Rumänien

20.30 Uhr: Spanien – Österreich

Gruppe C:

Freitag, 12. Januar

18.00 Uhr: Island – Serbien

20.30 Uhr: Ungarn – Montenegro

18.00 Uhr: Montenegro – Island

20.30 Uhr: Serbien – Ungarn

18.00 Uhr: Serbien – Montenegro

20.30 Uhr: Island – Ungarn

Gruppe D:

Donnerstag, 11. Januar

18.00 Uhr: Slowenien – Färöer

20.30 Uhr: Norwegen – Polen

18.00 Uhr: Polen – Slowenien

20.30 Uhr: Färöer – Norwegen

18.00 Uhr: Polen – Färöer

20.30 Uhr: Norwegen – Slowenien

Gruppe E:

Donnerstag, 11. Januar

18.00 Uhr: Niederlande – Georgien

20.30 Uhr: Schweden – Bosnien und Herzegowina

18.00 Uhr: Bosnien und Herzegowina – Niederlande

20.30 Uhr: Georgien – Schweden

18.00 Uhr: Bosnien und Herzegowina – Georgien

20.30 Uhr: Schweden – Niederlande

Gruppe F:

Donnerstag, 11. Januar

18.00 Uhr: Portugal – Griechenland

20.30 Uhr: Dänemark – Tschechien

18.00 Uhr: Tschechien – Portugal

20.30 Uhr: Griechenland – Dänemark

18.00 Uhr: Tschechien – Griechenland

20.30 Uhr: Dänemark – Portugal

Hauptrunde

Erscheint, sobald die Vorrunde gespielt wurde

Finalspiele

Erscheint, sobald die Hauptrunde gespielt wurde

Das Schweizer Kader

Andy Schmid ist in seiner Karriere bereits zu 213 Länderspiele für die Schweiz angetreten und hat dabei über 1000 Tore erzielt. Bild: keystone

In der Verteidigung fehlt Abwehrchef Samuel Röthlisberger, weil er sich kurz vor Weihnachten eine Bänderverletzung an der Hand zugezogen hatte und operiert werden musste. «Er ist in unserem System nicht eins zu eins ersetzbar», sagt Suter im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Erschwerend kommt hinzu, dass Zoran Markovic, der eigentliche Backup von Röthlisberger, aus privaten Gründen ebenfalls nicht zur Verfügung steht. Auch Linkshänder Dimitrij Küttel fehlt wegen eines Innenbandrisses im Knie. Das vorläufige Kader besteht aus 18 Spielern, es muss bis zur EM noch auf 17 reduziert werden:

Torhüter:

Nikola Portner

Leonard Grazioli



Nicolas Raemy

Michael Kusio

Mehdi Ben Romdhane

Manuel Zehnder

Jonas Schelker

Felix Aellen

Andy Schmid

Luka Maros

Lenny Rubin

Max Gerbl

Cédrie Tynowski

Samuel Zehnder

Marvin Lier



Lucas Meister

Joël Willecke

Lukas Laube

TV-Übertragung

Das Schweizer Radio und Fernsehen zeigt alle drei Vorrundenspiele der Schweiz live: Am 10. Januar das Auftaktspiel Deutschland gegen die Schweiz um 20.15 Uhr, am 14. Januar ab 17.45 Uhr das Spiel gegen Frankreich und am 16. Januar ebenfalls ab 17.45 Uhr die Partie gegen Nordmazedonien.

Die Spiele der Deutschen Nationalmannschaft zeigen ARD und ZDF. Der Streamingdienst Dyn zeigt als einziger Sender im deutschsprachigen Raum alle 64 Partien des Turniers.

Tickets

Das Eröffnungsspiel findet im Fussballstadion der Fortuna Düsseldorf statt – mit über 50'000 Plätzen. Bild: AP

Das Eröffnungsspiel am 10. Januar ist bereits ausverkauft. Eine Übersicht über die Verfügbarkeiten bei anderen Partien findest du hier.

(leo mit Material der sda)