Klimaaktivisten füllen Löcher auf spanischen Golfplätzen mit Zement

Teile Spaniens sind nach Angaben von Experten so trocken wie seit tausend Jahren nicht mehr. Nach dem heissesten und trockensten Frühling seit Beginn der Wetteraufzeichnungen herrschte Anfang Juni nach Angaben der Europäischen Dürre-Beobachtungsstelle in 60 Prozent des Landes Alarmzustand, weil Regen fehlte und die erste Hitzewelle des Sommers für Rekordtemperaturen von mehr als 44 Grad Celsius sorgte. (sda/afp)

Klimaaktivisten haben auf zehn Golfplätzen in Spanien die Löcher gefüllt, um gegen hohen Wasserverbrauch zu protestieren. Wie die Klimaschutzgruppe Extinction Rebellion am Sonntag mitteilte, richteten sich die nächtlichen Aktionen auf Golfplätzen in Barcelona, Madrid, Valencia, im Baskenland, in der Region Navarra und auf der Insel Ibiza gegen «Wasserverschwendung während einer der schlimmsten Dürren, die Europa je erlebt hat».

Geht es um Klimaschutz, ist er einer der Resolutesten im Ski-Weltcup. Slalomfahrer Daniel Yule, 30, kontert im grossen Interview die Kritik von Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann («Ich weiss nicht, ob sich diese Athleten überlegen, was sie da äussern») und erklärt, warum er kein guter Skifahrer ist.

Von Martigny dauert es knapp 45 Minuten mit dem Auto. Erst Richtung Grosser St. Bernhard. Danach, in Orsières, geht es rechts weg ins Val Ferret. Der Legende nach das Tal der Wölfe und Schmuggler. Zu sehen ist von beiden nichts. Dafür ganz viel unberührte Natur. Und ein paar wenige Dörfer wie Branche-d’en-Haut, wo die fünfköpfige Familie Yule zusammen mit acht anderen Menschen wohnte. Heute lebt Slalomfahrer Daniel Yule ein Dorf weiter oben, in La Fouly, 1600 Meter über Meer, am Ende der Welt, am Fuss des Mont-Blanc-Massivs, nur etwa fünf ­Kilometer Luftlinie vom Dreiländereck Schweiz–Frankreich–Italien entfernt. «Willkommen am schönsten Ort der Welt», begrüsst uns der sechsfache Weltcup-Sieger.