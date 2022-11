Video: youtube/tikonline.de

Deutscher Comedian Oliver Kalkofe bringt das Problem mit dieser WM genau auf den Punkt 👊

In wenigen Tagen beginnt die Fussballweltmeisterschaft in Katar. Für den deutschen Comedian Oliver Kalkofe ein Unding. An einer Veranstaltung in Berlin spricht der 57-Jährige gegenüber TIKonline.de Klartext: «Mein Verachtungsspeicher ist aufgebraucht! Ich bin unfassbar enttäuscht und weiss gar nicht, wie sehr ich die FIFA noch verachten soll».

Video: youtube/tikonline.de

(nfr)