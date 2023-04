Schweizer Extremskifahrer Xavier De Le Rue: «Ich sollte tot sein»

Was macht Xavier De Le Rue Angst, wenn er diese Art von Berggipfeln hinabstürzt? Bild: keystone

Interview

«Ich sollte tot sein»: Extremskifahrer Xavier De Le Rue

Einer der besten Snowboarder der Welt, Vater von drei Kindern, schluckt Pisten und Würste auf 5000er-Gipfeln. Wir wollten wissen, ob es vorkommt, dass er ein wenig Angst hat, bevor sich in die Tiefe stürzt. Ein Treffen in Mürren anlässlich der letzten Ausgabe von The Nines.

Marine Brunner, Marine Brunner / watson.ch/fr

Mehr «Sport»

Auf den ersten Blick hat der Franzose Xavier De Le Rue vor nichts Angst. Er ist die Art von Typ, der einem auf YouTube beibringen kann, wie man in seinem eigenen Iglu überlebt, über tödliche Gletscherspalten fliegt und auf Berggipfeln tanzt. Und vor allem, wie man solche Sachen macht.👇

Video: watson

Anlässlich der Veranstaltung The Nines in Zusammenarbeit mit Swatch, bei der sich die Crème de la Crème der Freestyler auf den Gipfeln des Schiltorns (im Kanton Bern) trifft, haben wir den 43-jährigen Skifahrer und Snowboarder und dreifachen Weltmeister gefragt, wie er mit Angst und Risiken umgeht.

Xavier, Sie fahren 180 Grad steile Abhänge hinunter ...

XAVIER DE LE RUE: 180 Grad sind flach. 90 Grad, oder?

Sehr richtig. 90 Grad. Kurz gesagt, Sie, die 90 Grad steile Abhänge hinunterfahren, wovor haben Sie Angst?

Angst ist ein Teil des Systems. Du stehst nicht morgens auf, schaust auf den Hang und sagst: ‹Okay, ich gehe!›, ohne nachzudenken. Es gibt eine ganze Studie der Bedingungen, einen Prozess, der dafür sorgt, dass deine Angst gestreut wird. Du musst dir sicher sein, dass der Schnee hält, dass es keine kleine Platte oder Kante gibt, die abbricht ... Wenn du oben bist, ist die meiste Arbeit getan. Du hast die Tatsache bestätigt, dass du gehen und fahren kannst. Das ist gute Angst. Du bist konzentriert.

«Normalerweise ist der Moment, in dem ich am meisten Angst habe, nicht der, in dem ich den Hang hinunterfahre.»

Woher wissen wir, dass die Bedingungen gut sind? Ist es ein sechster Sinn?

Durch vorherige Erfahrung. Mit der Zeit entwickelt man eine Art ‹Prozess›. Jeder Skifahrer oder Snowboarder geht die Dinge auf seine eigene Art und Weise an, mit seinen eigenen Regeln, bestimmten Dingen, die ihn ansprechen, ihm gefallen oder ihn ängstigen. Je nachdem, was man macht, zieht man es durch oder gibt es auf. Man spürt sofort, ob das, was man fühlt, gute Angst ist, oder ob diese Angst ungesund ist. Ob man um sein Leben fürchten muss oder ob man die Voraussetzungen erfüllt und alles richtig gemacht hat. Solange die Bedingungen erfüllt sind, weiss man genau, was man tun muss. Man ist sich bewusst, dass man sich keine Fehler erlauben darf, aber das geht vorbei.

Haben Sie darüber hinaus noch andere Ängste? Zum Beispiel vor Spinnen?

(Lachen) Euuuuh ... Ich bin mir sicher, dass ich eine Menge davon habe. Lawinen sind das Schlimmste für mich. Ich habe Angst. Viel mehr als die meisten anderen Fahrer, auch wenn man das vielleicht nicht glauben mag

«Ich bin vor fünfzehn Jahren in eine riesige Lawine geraten. Ich hätte niemals überleben dürfen.»

Seitdem habe ich eine Art Phobie, die mir hilft und mich vor solchen Situation bewahrt. Ich gehe häufiger zu Fuss. Aber nein, ich habe keine Angst vor Spinnen!

Bilder und Berichte von der Lawine: «Was ich gelernt habe.»👇 Video: YouTube/HOW TO XV

Sie haben auf jeden Fall keine Höhenangst.

Nein, zum Glück nicht!

Sie sind Vater einer 17-jährigen Tochter, ist das richtig?

Ja, eine 17-jährige Tochter, eine 4-jährige Tochter und ein 1 1/2-jähriges Mädchen.

Hat die Tatsache, dass Sie Kinder haben, die Art und Weise verändert, wie Sie Ihre Praxis angehen?

Ja, ein wenig. Es strukturiert mich mehr. Man geht das Risiko ein, aber man analysiert es. Man denkt, dass man ‹weniger› macht, aber am Ende macht man immer noch tolle Sachen. Man tut sie nur auf eine überlegtere Art und Weise, als wenn man sich einfach in die Arbeit stürzt. Also danke, Mädels. Aber es ist klar, dass ich in einer angespannten Situation als Erstes daran denke, drei Kinder zu haben, davon zwei kleine Töchter. Ich will nicht, dass mir etwas passiert. Selbst wenn ich ziemlich schlecht fahre und die Leute denken, dass das, was ich mache, total verrückt ist, in meinem Kopf gibt es keine Möglichkeit, dass mir etwas passiert.

Wann haben Sie das letzte Mal kalt geschwitzt?

Letzte Woche (lacht). Ich hatte das Gefühl, dass ich bei einer Sache die Kontrolle verloren habe, aber das war schon in Ordnung. Ich hatte meine Hausschuhe vergessen. Ich war auf einer Insel in Norwegen. Also habe ich mir aus meinem Robbenfell, einer Unterhose und einer Daunenjacke einen Hausschuh gemacht. Ich war in einem sehr eisigen Korridor und an einem bestimmten Punkt brach die Eisdecke auf. Ich hatte ein bisschen Angst. In der Tat gibt es eine Menge kalter Schweiss, in unterschiedlichem Ausmass. Ich bekomme sie regelmässig.

Das ist doch irgendwie der Sinn des Spiels, oder?

Auch, ein bisschen. Es ist eine gewisse Befriedigung, Dinge zu tun, die schwierig oder gar unmöglich erscheinen, die sich aber mit Erfahrung und einigen Methoden als machbar erweisen. Es ist die Suche nach dem Moment, in dem du die Kontrolle verlieren könntest, aber du behältst sie die ganze Zeit über.

Gibt es noch verrückte Dinge, die Sie nicht getan haben?

Als ich jünger war, war ich ständig auf der Suche nach Höchstleistungen. Ich denke, ich habe mich von dieser Besessenheit, die höchsten Sprünge und die steilsten Hänge zu fahren, ein wenig gelöst ... Jetzt bin ich mehr auf der Suche nach Erfahrungen, Emotionen und Zielen. Ich liebe es, zu experimentieren. Als ich zum Beispiel in Norwegen war, habe ich Wachteln benutzt, um die Hänge hinaufzuklettern.

Entschuldigung, aber Sie haben mich verloren. Was sind Wachteln?

Wachteln ist ein Kosename für Felle. Ich habe auch Gleitschirme benutzt, um in die Lines hinein- oder herauszukommen ... Ich versuche, jedes Mal neue Elemente zu kombinieren, um die ‹Routine› zu verändern. Das ist eine andere Logik als bei jungen Athleten, wo du beweisen musst, dass du der Beste bist. Von nun an ist es mein Ziel, Emotionen zu teilen.

Was passiert in Ihrem Gehirn, wenn Sie nach unten gehen? Denken Sie dann nur?

Die Denkarbeit findet im Vorfeld statt. Man studiert viel und visualisiert. Wenn es sehr steil ist, gehst du mit deinen Eispickeln nach oben, du spürst den Schnee, alles setzt sich in deinem Kopf zusammen. Wenn du dann losgehst, läuft alles automatisch ab. Wenn du deinen Job gut gemacht hast, alles vorhergesehen hast, was passieren könnte, die Schneeveränderungen, dann wird es automatisch. Ich beschreibe das als einen ‹tierischen› Zustand. Deine bewusste Art zu denken landet im Müll. Alles geschieht wie von selbst. Es gibt nur die Absicht. Ich liebe dieses Gefühl.

Erklären Sie mir, einem absoluten Anfänger: Wenn Sie hochgehen, zeichnen Sie sich Ihre Route im Kopf vor und fahren Sie dann wieder runter?

Das kommt darauf an. Manchmal fliegen wir mit dem Helikopter hinauf, gehen zu Fuss oder tragen Robbenfell. Ein anderes Mal geht man um den Gipfel herum. Wenn es wirklich ein technischer Abstieg ist, steigt man mitten hinein. Auf diese Weise weiss man genau, was einen erwartet. Man muss sich alles einprägen und die Fallen finden. Ich versuche immer, mir das schlimmste Szenario vorzustellen: ‹Wenn dieser Felsvorsprung auf mich fällt, was wird dann passieren?› oder ‹Wenn der Schnee hart ist, was kann ich dann tun?›. Auf diese Weise versuche ich, Entscheidungen zu treffen.

Wie lange dauert eine Abfahrt in der Regel?

Puh! Der Aufstieg kann 30 Minuten und die Abfahrt 30 Sekunden, oder zehn Stunden Aufstieg und vier Stunden Abfahrt. Das kann sehr unterschiedlich sein.

Nehmen Sie etwas zu essen mit?

Auch hier kommt es darauf an. Normalerweise eher nicht. Nur etwas Wasser. Aber wenn man lange bergauf geht, braucht man auf jeden Fall etwas zum Knabbern.

Und was ist das?

(Lacht.) Ich mag es, wenn ich eine kleine Wurst habe, die den Hang hinaufgeht.

Es gibt also einen Moment, in dem du auf dem Gipfel sitzt und denkst: ‹Ich bin der König der Welt?›

Ja, natürlich, du geniesst es! Vor allem, wenn dein Kopf in alle Richtungen geht. Du versuchst zu verschnaufen, dich auf die praktische Seite zu besinnen, zu visualisieren, bevor du sagst: ‹Okay, das ist gut, ich kann loslegen›, und dann geht es los.

Sind Sie manchmal versucht, sich vor dem Abstieg einen kleinen Schluck Alkohol zu genehmigen?

Haha! Alkohol ist eine komplizierte Sache. Man könnte es unter sicheren Bedingungen tun, aber... nein.

"Es wäre eher eine ganz kleine Portion Gras."

Es wäre eher eine ganz kleine Portion Gras. Nicht genug, um sie wirklich zu spüren, sondern nur den kleinen Schlag, mit dem man die störenden Gedanken beiseiteschieben kann. Ich habe es immer vermieden. Man muss einfach da sein, wenn man das alles macht.

Manchmal zögern Sie, nicht zu gehen? Nicht ins Leere zu laufen?

Sehr oft. Ich kann nicht sagen, ob es 30 % oder 50 % der Zeit sind. Das hängt vom Ziel ab. Wenn du viel gelaufen bist, viel Energie investiert hast, alles perfekt ist ... Dann ist es sehr schwierig. Ein Hang, auf dem es keine Spuren gibt, ist zu schön, du willst einfach nur hineinfahren. Du musst in der Lage sein, zu akzeptieren, dass du umkehren musst.

Sind Sie kürzlich umgekehrt?

Ja, ja, das kommt häufig vor. In jedem Winter gibt es sehr stabile Phasen, in denen alles gut läuft und unbeständige Phasen, in denen du einfach nur aufgeben willst. Das ist das Spiel!