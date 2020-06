Sport

Juventus Turin

Gonzalo Higuain von Juventus wird nach Trainings-Foto verspottet



Bild: EPA

Übergewicht nach Corona-Pause? Juve-Star Higuain erntet nach Trainings-Foto viel Spott

Nach der Coronavirus-Krise haben die Teams der italienischen Serie A den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Auch Juventus Turin steckt mitten in den Vorbereitungen auf den Restart am 20. Juni. Zuletzt tauchte allerdings ein Foto auf, welches die Fans ziemlich erstaunen liess: Auf einem Bild von «ESPN Brasil» scheint es so, als hätte Stürmer-Star Gonzalo Higuain in der Trainingspause einige Kilos zugelegt.

Als Juventus Turin am Donnerstag dann von einer Trainingsverletzung des Argentiniers berichtete, hagelte es in den sozialen Medien Kritik gegen Higuain. «Wenn man in so einem Zustand trainiert, kann das passieren», ereiferte sich ein Twitter-User stellvertretend für viele. «Wenn du Fussball-Profi bist, kannst du nicht so ins Training kommen», so ein anderer.

Andere User machten sich wiederum lustig über das Bild – und gewisse zeigten sogar Verständnis dafür.

Higuain appears to have enjoyed lockdown. pic.twitter.com/ew9JYCGULn — Emma Smith (@emmasmithjourno) June 4, 2020

Yo soy Higuain saliendo de la cuarentena. Aprendí a organizar mi tiempo para desayunar 2 veces y merendar 3 pic.twitter.com/uyEiWaqQPa — Guillermo Benítez (@cachitobenitez) June 4, 2020

En mi grupo de amigos yo soy Higuaín entre Cristiano y Dybala https://t.co/wSvK2aXC81 — 🤖☠️ (@JuaniReibel1) June 4, 2020

Higuain looks like your mate who doesn’t really play football, but you roped him into your 5 a side team to make up the numbers (then regret it instantly after you see his awful touch and even his mind blowing inability to just run normally) pic.twitter.com/biAJKDrH8R — Irish Mag (@theirishmag) June 4, 2020

According to reports, Higuain returned in a good shape from Argentina, He also lost weight! pic.twitter.com/DEM7lRRaBL — Forza Juventus (@ForzaJuveEN) June 2, 2020

Gestern irgendwo in einer Kabine ;)

„Männer hört zu! Das ist Hans von den Altherren, er hat jahrelang seine Knochen für diesen Verein & dieses Trikot hingehalten und hilft bis Saisonende nochmal aus.“#Higuain #Kreisliga #SpassIstWasWirDrausMachen # pic.twitter.com/NgYizRXwt9 — Bet IT Best (@BetItBest) June 4, 2020

Doch wie fair ist die Kritik? Noch vor wenigen Tagen hatte Juventus Turin ein Trainingsbild von Higuain auf Twitter gepostet, auf welchem der Argentinier nicht besonders ausser Form zu sein schien. Auch auf weiteren Bildern ist höchstens ein kleiner Bauchansatz zu erspähen.

In Italien wird Higuain bereits seit Beginn seiner Zeit bei Juventus vorgeworfen, er sei physisch nicht mehr so gut in Form wie in seinen besten Jahren. In dieser Saison kam der 32-Jährige wettbewerbsübergreifend bisher auf 34 Saisonspiele, in denen ihm je acht Tore und Assists gelangen. (dab)

