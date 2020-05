Sport

Kügeli-WM: Die Schweiz kämpft gegen die Slowakei um den Halbfinal-Einzug



Bild: watson

Die Schweiz kämpft um den WM-Halbfinal – geht Italiens Märchen weiter?

Der Kampf um die Medaillen hat so richtig begonnen! Die Schweiz trifft im Viertelfinal der Kügeli-WM auf die Slowakei. Ist die Nati clever genug, sich gegen die grossen und schweren Kugeln durchzusetzen?

Schweiz – Slowakei

Video: watson/een

Das Herz der stolzen Kügeli-Nation Schweiz ist gebrochen. Ausgerechnet am Heimturnier in der Zürcher watson Arena reicht es den Kugelgenossen nicht über den Viertelfinal hinaus. Wie schon gegen die USA bleibt die Schweiz auch gegen die Slowakei ohne Tor.

«NEIN!»

Ein kollektives «NEIN!» ist im ganzen Land zu hören, als Pius Suter kurz vor dem Schluss nur den Pfosten trifft und Erinnerungen werden wach an Kevin Fialas Chance in der Verlängerung des WM-Finals 2018. So kommt es, dass das frühe 1:0 der Slowaken durch Marko Dano bereits zum Halbfinaleinzug reicht.

Schweiz – Slowakei 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

watson Arena. – 0 Zuschauer

Tore: 13. Dano

Schweiz: Josi, Diaz; Hischier, Meier, Suter.

Slowakei: Chara, Cernak; Tatar, Panik, Dano.

Wie stehst du beim Tippspiel da? Informiere dich jetzt und schau, ob du dabei bist, die tollen Preise abzusahnen.

Internationale Spiele

Video: watson/een

Weissrussland – Lettland 1:3

Was für ein Drama! Lange sieht es nach der grossen Sensation aus, dass Weissrussland tatsächlich in den Halbfinal der Kügeli-WM einzieht. Der Aussenseiter geht durch Yevgeni Lisovets im ersten Drittel in Führung und hält diese bis in die Schlussminuten.

Lettland stürmt verzweifelt an und nimmt kurz vor Schluss noch den unsichtbaren Goalie raus. Und sie belohnen sich für dieses Risiko tatsächlich! Kenins trifft in der letzten Minute zum Ausgleich. In der Verlängerung übernehmen die Letten dann endgültig die Kontrolle, wo Teodors Blugers und Oskars Cibulskis ihr Team in den Halbfinal schiessen.

Weissrussland – Lettland 1:3nV (1:0, 0:0, 0:1, 0:2))

watson Arena. – 0 Zuschauer

Tore: 13. Lisovets 1:0, 60. Kenins 1:1, 63. Blugers 1:2, 67. Cibulskis 1:3.

Tschechien – Norwegen 3:2

Für Kügeli-WM-Verhältnisse ist das schon fast ein Torfestival. Im ersten Drittel treffen beide Mannschaften, Tschechien verpasst einen weiteren Treffer und damit die Pausenführung allerdings nur knapp. Im Mitteldrittel schlägt dann aber die Stunde der Mitteleuropäer: Roman Cervenka schiesst sie mit seinem zweiten Treffer des Spiels in Front und kurz vor der Pause legt Radko Gudas nach.

Norwegen, das als Gruppensieger in den Viertelfinal gekommen ist, versucht verzweifelt zu reagieren. Turnier-Topskorer Patrick Thoresen bringt seine Farben nochmals heran und wenig später verpassen die Norweger den Ausgleich nur knapp. Aber es reicht nicht mehr. Tschechien steht im Halbfinal.

Tschechien – Norwegen 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

watson Arena. – 0 Zuschauer

Tore: 8. Holos 0:1, 17. Cervenka 1:1, 23. Cervenka 2:1, 38. Gudas 3:1, 45. Thoresen 3:2.

Italien – Deutschland 0:2

Porca miseria! Der italienische WM-Traum ist nach der überzeugenden Gruppenphase geplatzt. Das hat man nach den Stolperern in den letzten Gruppenspielen zwar befürchten müssen, kommt aufgrund der eigentlich soliden Defensive der Azzurri aber doch überraschend.

Bild: KEYSTONE

Stattdessen ist es Deutschland, das mit einer standfesten Verteidigung überzeugt. Im ersten Drittel verhindert Korbinian Holzer einen Rückstand, indem er den Gegner direkt vor dem Tor wegcheckt. Nach der Pause sorgt Dominik Kahun für die Führung der DEB-Fünf. Und im Schlussabschnitt lässt Deutschland nichts mehr anbrennen: Zuerst trifft Tim Stützle den Pfosten, danach sorgt Holzer für die Entscheidung.

Italien – Deutschland 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

watson Arena. – 0 Zuschauer

Tore: 23. Kahun 0:1, 28. Holzer 0:2.

Die Halbfinals der Kügeli-WM Am Samstag:

Lettland – Slowakei

Deutschland – Tschechien



