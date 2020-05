Sport

Kügeli-WM: Verspielt die Schweiz den Viertelfinal gegen die USA?



Trump grinst schon: Verspielt die Schweiz den Viertelfinal im letzten Spiel gegen die USA?

Die Kügeli-Nation Schweiz zittert. Gegen die USA braucht es einen Sieg, um aus eigener Kraft die Viertelfinals zu erreichen. Sonst ist man auf norwegische Schützenhilfe angewiesen. Wird die Nati tatsächlich im letzten Moment noch aus der Bahn geworfen?

Schweiz – USA

Die Highlights des Spiels: Video: watson/een

Was ist bloss mit der so schwungvoll gestarteten Kügeli-Nati los? Plötzlich herrscht grosse Torflaute. Gegen die USA wirken die Schweizer Stars wie erstarrt, müssen schon früh auch Glück in Anspruch nehmen. Johnny Gaudreau trifft im ersten Drittel nur den Pfosten, während die Schweizer kaum in die Nähe des gegnerischen Kastens kommen.

Nach der Pause verschärft sich die Lage nur noch. Verteidiger John Carlsson trifft nach 34 Minuten zur Führung für die USA. Die Schweiz muss reagieren, sonst droht sie allenfalls im letzten Gruppenspiel noch von Finnland überholt zu werden und so die Viertelfinals zu verpassen. Doch es will den Schweizern einfach nichts gelingen. So steht am Ende der Gruppenphase eine bittere Niederlage und die Hoffnung, dass Finnland gegen Norwegen nicht gewinnt.

Derweil beweist US-Präsident Donald Trump, dass er nicht nur ein «stable genius», sondern offenbar auch ein Weltmeister der Geografie ist.

Schweiz – USA 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

watson Arena. – 0 Zuschauer

Tore: 34. Carlsson 0:1.

Schweiz: Josi, Diaz; Hischier, Meier, Suter.

USA: Carlsson, Werenski; Matthews, Gaudreau, Kane.

Internationale Spiele

Kugelbahn-WM – Spiel 51-55 Video: watson/een

Gruppe A

Slowakei – Kanada 2:0

Irgendwie steht dieses Spiel stellvertretend für das ganze Turnier Kanadas. Sie geraten schon Früh in Rücklage und sind danach nicht in der Lage zu reagieren. Ja, so wie die Ahornblätter lustlos mit tiefen Augenringen herumkurven, wirken sie – dürfen wir es wagen? – fast schon verkatert. Zdeno Chara entscheidet die Partie zuletzt souverän zu Gunsten des Gruppensiegers.

Slowakei – Kanada 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

watson Arena. – 0 Zuschauer

Tore: 15. Cernak 1:0, 46. Chara 2:0.

Tschechien – Deutschland 0:3

«Gottfried Stützle, de hämmer eifach nöd in Griff becho», werden sich wohl viele Tschechen nach dem Spiel gesagt haben. Denn Tim Stützle hat heute gezeigt, warum viele Scouts ihn derart weit oben auf ihrem Draft-Ranking haben. Der erst 18-jährige Stürmer schiesst die Tschechen mit einem Hattrick im Alleingang ab und sichert Deutschland so den dritten Rang in der Gruppe A.

Tschechien – Deutschland 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

watson Arena. – 0 Zuschauer

Tore: 13. Stützle 0:1, 37. Stützle 0:2, 47. Stützle 0:3.



Dänemark – Schweden 2:1

Ein Duell, in dem es um nichts mehr geht, sind doch beide Mannschaften bereits vor Anpfiff ausgeschieden. Doch auch hier zeigt sich einmal mehr: Die Kügeli-WM 2020 ist das Turnier der kleinen Nationen. Dänemark bezwingt Schweden dank Treffern von Jesper Jensen Abo und Lars Eller mit 2:1.

Dänemark – Schweden 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

watson Arena. – 0 Zuschauer

Tore: 16. Abo 1:0, 23. Pettersson 1:1, 28. Eller 2:1.



Resultate: Gruppe A

Slowakei – Kanada 2:0 (1:0,0:0,1:0)

Tschechien – Deutschland 0:3 (0:1,0:1,0:1)

Dänemark – Schweden 2:1 (1:0,1:1,0:0)



Tabelle:

Gruppe B

Lettland – Russland 0:1

Lettland ist in der gleichen Situation wie die Schweiz, hofft nicht, noch im letzten Moment die k.o.-Phase zu verpassen. Ein Sieg gegen das überraschende Schlusslicht Russland würde Erleichterung verschaffen. So kommt es aber nicht: Verteidiger Ivan Provorov schiesst die «Sbornaja» zum Minisieg.

Lettland – Russland 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

watson Arena. – 0 Zuschauer

Tore: 56. Provorov 0:1.​

Norwegen – Finnland 1:0

Und im Kollektiv atmet die Kügeli-Schweiz auf. Dank des knappen 1:0-Sieges von Norwegen gegen Finnland rutscht die Schweiz als Vierte der Gruppe B doch noch in den Viertelfinal. Der Mann, der die Schweiz glücklich macht, heisst Patrick Thoresen. Der Stürmer mit Vergangenheit bei Lugano und den ZSC Lions trifft in Überzahl und krönt sich dabei gleich noch zum Turniertopskorer.

Norwegen – Finnland 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

watson Arena. – 0 Zuschauer

Tore: 25. Thoresen 1:0.



Die Viertelfinals der Kügeli-WM Weissrussland – Lettland

Tschechien – Norwegen

Deutschland – Italien

Schweiz – Slowakei​

Resultate Gruppe B

Lettland – Russland 0:1 (0:0,0:0,0:1)

Norwegen – Finnland 1:0 (0:0,1:0,0:0)

Schweiz – USA 0:1 (0:0,0:1,0:0)



Topskorer-Wertung: 1. Patrick Thoresen (NOR) [6]

2. Stepan Falkovsky (BLR) [5]

2. Radko Gudas (CZE) [5]

2. Mike Hammond (GBR) [5]

5. Mikko Rantanen (FIN) [4]

5. Armin Helfer (ITA) [4]

5. Morgan Rielly (CAN) [4]

5. Mattias Tedenby (SWE) [4]

5. Ralf Freibergs (LAT) [4]

5. Richard Panik (SVK) [4]



