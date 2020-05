Sport

Kügeli-WM: Grossbritannien verliert, auch Italien taumelt plötzlich



Stolpert Grossbritannien über Weissrussland? – Italien plötzlich mit Problemen

Eigentlich sind die Briten gut ins Turnier gestartet. Doch nun brauchen sie einen Sieg gegen Weissrussland, um die Chancen auf die WM-Viertelfinals zu wahren. Derweil gerät Italien immer mehr ins Schlingern – oder ist alles nur Kalkül vor der K.o.-Phase?

Internationale Spiele

Gruppe A

Weissrussland – Grossbritannien 3:2

Es ist Tatsache – die so gut in das Turnier gestarteten Briten verpassen doch noch die Viertelfinals! Der letzte Nagel im königlichen Sarg ist eine bittere 2:3-Pleite gegen Weissrussland. Dabei starten die Aussenseiter so gut in die Partie, legen in einem spektakulären Startdrittel doppelt vor. Doch Stepan Falkovsky hat etwas dagegen. Zuerst gleicht er das Spiel kurz vor der ersten Pause aus und direkt nach Wiederbeginn trifft er zum Sieg für Weissrussland.

Weissrussland – Grossbritannien 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)

watson Arena. – 0 Zuschauer

Tore: 4. Hammond, 6. O'Connor, 12. Denisov, 18. Falkovsky 2:2, 23. Falkovsky 3:2.

Tschechien – Dänemark 2:1

Tschechien qualifiziert sich dank einem Sieg über Dänemark ebenfalls für die Viertelfinals. Die tschechische Mannschaft steht hinten gut und geht dank dem torgefährlichen Radko Gudas in Führung.

«Mitem Kovar, wird de Sieg scho wahr.»

Im Mitteldrittel muss sie aber den Ausgleich durch Mikkel Boedker hinnehmen. Doch wie heisst es so schön? «Mitem Kovar, wird de Sieg scho wahr.» Zugs Jan Kovar schiesst Tschechien zum Sieg.

Tschechien – Dänemark 2:1 (1:1, 0:1, 1:0)

watson Arena. – 0 Zuschauer

Tore: 8. Gudas 1:0, 32. Boedker 1:1, 44. Kovar 2:1.



Resultate: Gruppe A

Weissrussland – Grossbritannien 3:2 (2:2,1:0,0:0)

Tschechien – Dänemark 2:1 (1:1,0:1,1:0)



Tabelle:

Gruppe B

Italien – Kasachstan 2:3nV

Gerät der bisherige Überflieger Italien ausgerechnet jetzt, so kurz vor der K.o.-Phase, doch noch ins Schlingern? Nach der Niederlage gegen Norwegen unterliegen die «Azzurri» nun auch Kasachstan. Dabei führen die blauen Kugeln dank dem frühen Treffer von Armin Hofer praktisch das ganze Spiel durch. Erst kurz vor Schluss kann Darren Dietz wieder ausgleichen.

In der ersten Verlängerung treffen beide Teams – Italien durch Ramoser, Kasachstan durch St.Pierre. Eine zweite Verlängerung ist nötig. Und dort sorgt Leonid Metalnikov für die Entscheidung zu Gunsten der Zentralasiaten.

Italien – Kasachstan 2:3nV (1:0, 0:0, 0:1, 1:1, 0:1)

watson Arena. – 0 Zuschauer

Tore: 13. Hofer 1:0, 49. Dietz 1:1. 65. St.Pierre 2:1, 70. Ramoser 2:2. 87. Metalnikov

USA – Norwegen 1:2nV

Mit einem Sieg hätte sich die USA nochmals leise Hoffnung auf die Viertelfinalqualifikation machen können. Doch daraus wird nichts. Zwar gehen die US-Boys dank Auston Matthews' Beharrlichkeit in Führung. Der Ex-ZSC-Spieler drückt und drückt, bis die Kugel im Tor ist. Doch danach beweist Johannes Johannesen, dass er nicht nur beim Namen nachdoppeln kann. Der junge Verteidiger schiesst Norwegen erst in die Verlängerung und später auch noch zum Sieg.



USA – Norwegen 1:2nV (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

watson Arena. – 0 Zuschauer

Tore: 18. Matthews, 25. Johannesen 1:1, 68. Johannesen 1:2

Resultate: Gruppe B

Italien – Kasachstan 2:3nV (1:0,0:0,0:1,1:1,0:1)

USA – Norwegen 1:2nV (1:0,0:1,0:0,0:1)



Topskorer-Wertung: 1. Patrick Thoresen (NOR) [5]

1. Stepan Falkovsky (BLR) [5]

1. Radko Gudas (CZE) [5]

1. Mike Hammond (GBR) [5]

5. Mikko Rantanen (FIN) [4]

5. Armin Helfer (ITA) [4]

5. Morgan Rielly (CAN) [4]

5. Mattias Tedenby (SWE) [4]

5. Ralf Freibergs (LAT) [4]

5. Richard Panik (SVK) [4]



