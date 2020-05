Sport

Kügeli-WM 2020

Kügeli-WM: Lettland, Tschechien, Slowakei und Deutschland im Halbfinal



Bild: watson

Kügeli-WM 2020

Trotz Bahn-Einsturz gehen an der Kügeli-WM die Halbfinals über die Bühne

Es geht um die Medaillen an der watson Kügeli-WM! Von den grossen Eishockey-Nationen ist nur noch Tschechien vertreten. Werden die Mitteleuropäer ihrer Favoritenrolle gerecht oder gibt es zwei Überraschungsfinalisten?

Halbfinals

Video: watson/een

Lettland – Slowakei 1:0

Die Nervosität beider Mannschaften ist zu spüren. Sie hatten bislang nur wenige Auftritte auf einer derart grossen Bühne, entsprechend vorsichtig gehen sie auch ins Spiel. Das erste Drittel ist ein müdes Abtasten von beiden Seiten, niemand will einen Fehler machen.

Im und nach dem zweiten Drittel aber plötzlich Aufregung: Nach einem Gedränge in der Mitte nützt Teodors Blugers den vorhandenen Platz und schiebt ein zum 1:0 für Lettland. Und dann geschieht das Unfassbare: Ausgerechnet dem Bahnmeister unterläuft ein Lapsus, bei dem er Teile der Startrampe zerstört.

Nach einem raschen Wiederaufbau kann das dritte Drittel aber doch noch gespielt werden. Wobei man sich das auch hätte sparen können. Denn es passiert nichts bedeutendes mehr. Lettland steht im Final der Kügeli-WM.

Lettland – Slowakei 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

watson Arena. – 0 Zuschauer

Tore: 24. Blugers 1:0.



Wie stehst du beim Tippspiel da? Informiere dich jetzt und schau, ob du dabei bist, die tollen Preise abzusahnen.

Deutschland – Tschechien 1:0nV

Gar noch mehr Geduld brauchen die Zuschauer beim zweiten Halbfinal. Dass die Nerven auf beiden Seiten flattern, ist offensichtlich. Im Mitteldrittel ist es fast Tschechien, das jubelt. Aber Rappi-Star Roman Cervenka verpasst den Führungstreffer knapp.

Auch im dritten Abschnitt neutralisieren sich die Mannschaften gegenseitig, sodass es torlos in die Verlängerung geht. Dort schlägt dann einmal mehr die Stunde eines deutschen Youngsters: Moritz Seider trifft und schiesst Deutschland in der 67. Minute in den Final.

Deutschland – Tschechien 1:0nV (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

watson Arena. – 0 Zuschauer

Tore: 67. Seider 1:0.

Wer wird Weltmeister?

Die Finals am Sonntag

Bronzespiel:

Tschechien – Slowakei



Final:

Deutschland – Lettland​

Sieger der Kügeli-WM 2020 wird … Deutschland Lettland

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

So schön kann man im Garten Hockey spielen Das ist die watson Kügeli-WM 2020 Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter