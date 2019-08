Sport

Kampfsport

ESAF 2019: Das lustige Bullshit-Bingo zum Schwingfest in Zug



Bild: KEYSTONE

Das Bullshit-Bingo zum Eidgenössischen – 20 Situationen, die in Zug garantiert eintreffen

Am Wochenende steigt in Zug das 45. Eidgenössische Schwing- und Älplerfest. Mittlerweile ist der einst beschauliche Anlass zum grössten Schweizer Sport-Event des Jahres geworden, doch noch immer werden uralte Traditionen hochgehalten. Wenn du das ESAF am Fernsehen genau mitverfolgst, dann könntest du bei folgenden 20 Situationen ein Déjà-vu erleben.

bild: watson

