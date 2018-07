Weltmeister Wladimir Klitschko: «Ich habe das Boxen nie geliebt»

Makai Holdener von Genf zu Fribourg +++ Finnischer Verteidiger für Lausanne

Nach der Saison ist vor der Saison – die Klubs der National League haben bereits fleissig an ihren Kadern für die Saison 2018/19 gefeilt. Aber wer wechselt wohin? Wir haben die aktuellsten Transfers und eine Übersicht sämtlicher Klubs.

Fribourg-Gottéron verpflichtete mit einem Einjahresvertrag den früheren Schweizer U20-Internationalen Makai Holdener. Der 21-jährige Flügelstürmer mit Ausland-Erfahrung in Kanada, Schweden und den USA spielte in der letzten Saison beim Ligakonkurrenten Genève-Servette. In 44 Spielen verbuchte Holdener drei Tore und zwei Assists. (abu/sda)

Lausanne hat seinen vierten Ausländer für die kommende Saison verpflichtet. Der Finne Petteri Lindbohm stösst mit einem Einjahresvertrag zu den …