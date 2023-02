Nach Füssen auch Hände amputiert: Drama um russischen Eiskunstlaufstar geht weiter

View this post on Instagram

Kostomarow war in den 00er-Jahren einer der grössten Eiskunstlaufstars der Welt. Mit seiner Tanzpartnerin Tatjana Navka, der heutigen Ehefrau des Kremlsprechers Dmitri Peskow, holte er 2006 den Olympiasieg. In den beiden Jahren davor wurde das Tanzpaar zudem Weltmeister sowie mehrfach Europameister.

Aussenministerin Annalena Baerbock drängt auf eine schnelle Aufnahme von Finnland und Schweden in die Nato. «Beim Nato-Gipfel in Madrid im letzten Sommer haben wir gemeinsam die Grundlage für den Beitritt gelegt. Und wir erwarten natürlich von allen Nato-Mitgliedern, dass sie diesen Beschluss ohne weitere Verzögerung umsetzen», sagte die Grünen-Politikerin am Montag bei einem Besuch in Helsinki mit Blick auf die Blockade der Türkei. Auch Ungarn hat noch nicht sein Einverständnis gegeben. Der Erweiterung müssen alle derzeit 30 Nato-Mitglieder zustimmen.