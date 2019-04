Siegenthaler darf nicht zur Nati – diese 29 Spieler sind noch im Team

Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer muss für die WM in der Slowakei auf Jonas Siegenthaler verzichten. Die Washington Capitals verweigerten aufgrund einer Verletzung die Freigabe für den Verteidiger.

Fischer gab nach den zwei Testspielen gegen Frankreich (6:0-Sieg am Freitag, 3:4-Niederlage am Samstag) sein Aufgebot für die letzte WM-Vorbereitungswoche bekannt. In dieser testet die Schweiz am Freitag (in Herisau) und am Samstag (in Weinfelden) zwei Mal gegen Lettland. Fischers Aufgebot …