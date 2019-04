Sport

ManCity wieder Leader – Sheffield United zurück in der Premier League



Premier League, 36. Runde Burnley – Manchester City 0:1 Leicester City – Arsenal 3:0 Manchester United – Chelsea 17.30

ManCity ist wieder Leader – Sheffield United zurück in der Premier League

Duell um den Titel

In der drittletzten Runde der Premier League hat Manchester City gemacht, was es machen musste. Die «Citizens» siegten in Burnley mit 1:0. Zunächst sorgte das Fehlen des VARs für Ärger: ManCity wurde ein Handspenalty verwehrt. Doch nur wenige Minuten später half mit der Torlinientechnologie ein anderes Hilfsmittel. Sie zeigte dem Schiedsrichter an, dass der Ball nach Sergio Agüeros Abschluss im vollen Umfang hinter der Linie war.

Mit dem Sieg hat Manchester City wieder den FC Liverpool an der Tabellenspitze überholt. Weiterhin trennt die beiden Teams nur ein Punkt.

Das Restprogramm

Manchester City:

Leicester (H), Brighton (A).

Liverpool:

Newcastle (A), Wolverhampton (H).



Kampf um die Champions-League-Plätze

Arsenal erleidet einen Rückschlag. Die «Gunners» mit dem Schweizer Nationalspieler Granit Xhaka verloren bei Leicester City mit 0:3. Ab der 36. Minute musste Arsenal mit einem Mann weniger auskommen, nachdem der 21-jährige Ainsley Maitland-Niles Gelb-Rot gesehen hatte.

Dank seinem Doppelpack hat Jamie Vardy nun bereits 18 Saisontore auf seinem Konto.

Zwischen Manchester United und Chelsea kommt es heute noch zu einem Direktduell zweier Teams, die noch auf die Champions League hoffen.

Die Tabellenspitze

Die Telegramme

Burnley - Manchester City 0:1 (0:0)

Tor: 63. Agüero 0:1.

Leicester City - Arsenal 3:0 (0:0)

32'037 Zuschauer. - Tore: 59. Tielemans 1:0. 86. Vardy 2:0. 95. Vardy 3:0. - Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka, ohne Lichtsteiner (nicht im Aufgebot). 36. Gelb-rote Karte gegen Maitland-Niles (Arsenal). (sda)

Championship

Keine 24 Stunden nach Norwich City darf auch Sheffield United den Aufstieg in die Premier League feiern. «The Blades» profitieren davon, dass Leeds United gegen Aston Villa bloss ein 1:1 holte. Es war ein umstrittenes Unentschieden. Leeds war in Führung gegangen, als ein Villa-Spieler verletzt am Boden lag und der Ball vermeintlich ins Seitenaus geschlagen werden sollte.

Es folgten Tumulte, ein Platzverweis gegen Aston Villas Anwar El-Ghazi – und der postwendende Ausgleich. Offenbar hatte Leeds charismatischer Trainer Marcelo Bielsa seine Mannschaft angeordnet, die Gegner passieren zu lassen.

Eine Runde vor Schluss haben sowohl Leeds wie auch Aston Villa die Teilnahme an den Aufstiegs-Playoffs auf sicher. Es könnte sogar sein, dass sie sich in diesen wieder begegnen. Auch West Bromwich Albion ist in den Playoffs, um den letzten freien Platz balgen sich Derby County, Middlesbrough und mit kleinen Chancen Bristol City. (ram)

