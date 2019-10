Sport

Leichtathletik

Marathon: Durchbricht Kpchoge die 2-Stunden-Schallmauer



Jetzt live: Durchbricht Kipchoge die magische 2-Stunden-Schallmauer im Marathon?

Eliud Kipchoge versucht es heute in Wien zum zweiten Mal: Er will den Marathon in unter 2 Stunden laufen. Das bedeutet: 422 Mal in Serie einen 100-Meterlauf in 17 Sekunden absolvieren!



Verfolge im Livestream oben den Dauersprint live!

Abonniere unseren Newsletter