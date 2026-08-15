Die EM live im SRF:
Kälin hofft auf Exploit zum Abschluss – Sprintstaffel lässt Schweizer Fans träumen
Siebenkampf Frauen
Start um 20.45 Uhr.
Die Bündnerin Annik Kälin ist als Vierte vor dem abschliessenden Wettkampf neben dem Podest. Ein schwaches Abschneiden im Speerwurf war dafür verantwortlich, dass die 26-Jährige nun im 800-m-Rennen für die angepeilte Medaille einen Exploit benötigt.
10'000 m Männer
Start um 21.25 Uhr.
Dominic Lobalu ist auf Revanche für den enttäuschenden 7. Platz über 5000 m aus. In jenem Rennen machte er das Tempo und wurde am Ende überholt. «Ich hätte einfach warten sollen. Am Samstag bleibe ich hinten», kündigte Lobalu damals umgehend an. Mit Jonas Raess startet ein zweiter Schweizer.
4x100 m Frauen
Start um 22.48 Uhr.
Géraldine Di Tizio-Frey, Ajla Del Ponte, Léonie Pointet und Salomé Kora haben das Podest im Visier. Ihren Halbfinal am Nachmittag gewannen sie souverän, im anderen Halbfinal waren nur zwei Teams schneller als das Schweizer Quartett.
Die weiteren Bewerbe
21.00 Speerwurf Männer
21.07 Hochsprung Frauen
21.10 400m Frauen
21.17 Dreisprung Männer
22.07 1500m Männer
22.30 4x100m Männer
(ram/sda)