Die EM live im SRF:

Kälin hofft auf Exploit zum Abschluss – Sprintstaffel lässt Schweizer Fans träumen

Neun Entscheidungen stehen am Samstagabend an der Leichtathletik-EM in Birmingham auf dem Programm – in drei davon besitzt die Schweiz die Chance auf eine Medaille.

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Siebenkampf Frauen

Start um 20.45 Uhr.

Mit dem Speer lief's Kälin nicht. Bild: keystone

Die Bündnerin Annik Kälin ist als Vierte vor dem abschliessenden Wettkampf neben dem Podest. Ein schwaches Abschneiden im Speerwurf war dafür verantwortlich, dass die 26-Jährige nun im 800-m-Rennen für die angepeilte Medaille einen Exploit benötigt.

10'000 m Männer

Start um 21.25 Uhr.

Lobalu führt über 5000 m. Bild: keystone

Dominic Lobalu ist auf Revanche für den enttäuschenden 7. Platz über 5000 m aus. In jenem Rennen machte er das Tempo und wurde am Ende überholt. «Ich hätte einfach warten sollen. Am Samstag bleibe ich hinten», kündigte Lobalu damals umgehend an. Mit Jonas Raess startet ein zweiter Schweizer.

4x100 m Frauen

Start um 22.48 Uhr.

Gibt's am Abend nochmals einen Freudenschrei? Bild: keystone

Géraldine Di Tizio-Frey, Ajla Del Ponte, Léonie Pointet und Salomé Kora haben das Podest im Visier. Ihren Halbfinal am Nachmittag gewannen sie souverän, im anderen Halbfinal waren nur zwei Teams schneller als das Schweizer Quartett.

Die weiteren Bewerbe

21.00 Speerwurf Männer

21.07 Hochsprung Frauen

21.10 400m Frauen

21.17 Dreisprung Männer

22.07 1500m Männer

22.30 4x100m Männer​

(ram/sda)