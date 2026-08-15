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Kälin hofft auf Exploit zum Abschluss – Sprintstaffel peilt Medaille an

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Kälin hofft auf Exploit zum Abschluss – Sprintstaffel lässt Schweizer Fans träumen

Neun Entscheidungen stehen am Samstagabend an der Leichtathletik-EM in Birmingham auf dem Programm – in drei davon besitzt die Schweiz die Chance auf eine Medaille.
15.08.2026, 19:0515.08.2026, 19:08
Inhaltsverzeichnis
Siebenkampf Frauen
10'000 m Männer
4x100 m Frauen
Die weiteren Bewerbe

Siebenkampf Frauen

Start um 20.45 Uhr.

Annik Kaelin of Switzerland reacts during the women&#039;s Javelin Throw as part of Heptathlon at the European Athletics Championships, in the Alexander Stadium, Birmingham, United Kingdom, Saturday, ...
Mit dem Speer lief's Kälin nicht.Bild: keystone

Die Bündnerin Annik Kälin ist als Vierte vor dem abschliessenden Wettkampf neben dem Podest. Ein schwaches Abschneiden im Speerwurf war dafür verantwortlich, dass die 26-Jährige nun im 800-m-Rennen für die angepeilte Medaille einen Exploit benötigt.

10'000 m Männer

Start um 21.25 Uhr.

Dominic Lobalu, right, of Switzerland in action during the men&#039;s 5000 meters final at the European Athletics Championships, in the Alexander Stadium, Birmingham, United Kingdom, Monday, August 10 ...
Lobalu führt über 5000 m.Bild: keystone

Dominic Lobalu ist auf Revanche für den enttäuschenden 7. Platz über 5000 m aus. In jenem Rennen machte er das Tempo und wurde am Ende überholt. «Ich hätte einfach warten sollen. Am Samstag bleibe ich hinten», kündigte Lobalu damals umgehend an. Mit Jonas Raess startet ein zweiter Schweizer.

4x100 m Frauen

Start um 22.48 Uhr.

From left, Geraldine Di Tizio-Frey, Ajla Del Ponte, Leonie Pointet, Salome Kora, of Switzerland, react during the women&#039;s 4x100 meters relay qualification at the European Athletics Championships, ...
Gibt's am Abend nochmals einen Freudenschrei?Bild: keystone

Géraldine Di Tizio-Frey, Ajla Del Ponte, Léonie Pointet und Salomé Kora haben das Podest im Visier. Ihren Halbfinal am Nachmittag gewannen sie souverän, im anderen Halbfinal waren nur zwei Teams schneller als das Schweizer Quartett.

Die weiteren Bewerbe

21.00 Speerwurf Männer
21.07 Hochsprung Frauen
21.10 400m Frauen
21.17 Dreisprung Männer
22.07 1500m Männer
22.30 4x100m Männer​

(ram/sda)

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Feiern können sie, die Freiburger. Die Lautstärke hinter der Tribüne im Alexander Stadium von Birmingham, wo eine Hundertschaft auf den Star des Abends wartete, war ohrenbetäubend. Man hätte meinen können, Fribourg-Gottéron sei erneut zum ersten Mal Schweizer Eishockey-Meister geworden.
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