Medaillenchance für die Schweiz: Jason Joseph. Bild: keystone

110 m Hürden: Jason Joseph nach Aufholjagd im WM-Final

Jason Joseph steht im WM-Final von Budapest vom Montagabend (21.40 Uhr). In 13.25 Sekunden über 110 m Hürden schafft er als Nummer 8 gerade noch den Einzug in den Endlauf.

Der Basler blieb nach schwachem Start zwar 15 Hundertstel über seinem Schweizer Rekord (13.10), zeigte danach aber eine tolle Aufholjagd. Er steht als erster Schweizer Sprinter in einem WM-Final.

Dem 24-jährigen Joseph ist erst heuer beim Grossanlass der Knopf aufgegangen. Als Hallen-Europameister von Istanbul hielt er dem Druck stand, nachdem er an den Olympischen Spielen in Tokio, der WM in Eugene und der EM in München sein Potenzial nicht abrufen konnte.

Der Schützling von Claudine Müller trat als Nummer 8 der Meldeliste an. Die Qualifikation für den Final mit den besten acht Hürdensprintern der Welt ist keine Selbstverständlichkeit.

Den besten Wert im Halbfinal erreichte der Titelverteidiger Grant Holloway aus den USA in 13.02 Sekunden. (rbu/sda)