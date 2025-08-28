Ditaji Kambundji läuft aufs Podest und egalisiert Landesrekord

Ditaji Kambundji überzeugt im Zürcher Letzigrund.Bild: keystone
28.08.2025, 19:2728.08.2025, 19:27
Ditaji Kambundji egalisiert den Schweizer Rekord
Ditaji Kambundji überzeugt beim Diamond-League-Final in Zürich mit Platz 2 und der Egalisierung ihres Schweizer Rekords in 12,40 Sekunden über 100 m Hürden.
Ditaji Kambundji läuft in Zürich aufs Podest.Video: SRF
Das Resultat kam bei Gegenwind zustande, gibt aber Rückenwind mit Blick auf die WM in Tokio. Im Feld von Zürich fehlte einzig die Saisonschnellste Masai Russell aus den USA.
12,40 Sekunden hatte Ditaji Kambundji bereits im Juni 2024 an der EM in Rom gelaufen. Danach erlitt sie eine Verletzung und konnte an den Olympischen Spielen in Paris nicht in Vollbesitz ihrer Kräfte antreten.
«Es war ein cooles Rennen, ich konnte mich von Beginn weg nur auf mich konzentrieren und voll durchziehen. Am Ende habe ich an der letzten Hürde angeschlagen und noch etwas verschenkt. Ich denke, ich habe vor der letzten Hürde schon ans Ziel gedacht. Wenn ich weniger ‹jufle›, geht es noch besser. Vor dem Schweizer Publikum einen zweiten Platz holen, das gibt Selbstvertrauen.»
Ditaji Kambundji.
Im Jahr 2025 überzeugt die 23-jährige Bernerin aber wieder mit konstanten Leistungen. In der Halle wurde sie Europameisterin und WM-Zweite, im Freien kommt sie nun ihrer Top-Form immer näher. Bereits vor Wochenfrist an der Athletissima in Lausanne hatte sie mit Platz 3 in einem WM-Final-würdigen Rennen überzeugt. (abu/sda)
