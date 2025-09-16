freundlich17°
Leichtathletik

Leichtathletik-WM: Joseph über 110 m Hürden im Final

SRF 2 - HD - Live

Trotz schlechtem Start: Joseph steht im WM-Final – Kälin muss auf Siebenkampf verzichten

Tag 4 an der Leichtathletik-WM in Tokio. Das sind die bisherigen Highlights.
16.09.2025, 13:4416.09.2025, 14:09
Inhaltsverzeichnis
Nach Aufholjagd steht Joseph im FinalPelizza verpasst den HalbfinalKälin muss auf Siebenkampf verzichten

Nach Aufholjagd steht Joseph im Final

Jason Joseph steht an der WM in Tokio im Final über 110 m Hürden. Nun will er es Ditaji Kambundi gleichtun.

Jason Joseph legte im Halbfinal nach einem mässigen Start hinten heraus mächtig zu und überquerte die Ziellinie mit 13,18 Sekunden als Zweiter, womit er als Finalist feststand. Der 26-jährige Basler musste sich einzig dem amerikanischen Jahresschnellsten Cordell Tinch (13,16) geschlagen geben.

Der Halbfinallauf von Jason Joseph.Video: SRF

Für Joseph ist es der zweite Final an einer WM. Vor zwei Jahren in Budapest belegte er den 7. Platz. Diesmal soll es klappen mit einer Medaille. Der Final ist um 15.20 Uhr Schweizer Zeit angesetzt. Nicht dabei ist der amerikanische Olympiasieger Grant Holloway, der auch an den letzten drei Weltmeisterschaften triumphiert hat. Er scheiterte im Halbfinal.

Pelizza verpasst den Halbfinal

Ivan Pelizza ist über die 800 m im Vorlauf gescheitert. In seinem Heat lief der 24-Jährige auf den 5. Platz. Nur die ersten drei pro Lauf qualifizierten sich für den Halbfinal. In 1:45,65 Minuten lief der Zürcher an seiner ersten Weltmeisterschaft zweimal die ganze Stadionrunde und blieb mehr als eine Sekunde hinter seiner persönlichen Bestzeit.

Der Vorlauf von Pelizza.Video: SRF

Kälin muss auf Siebenkampf verzichten

Annik Kälin muss an der WM in Tokio auf den Siebenkampf verzichten. Nachdem die 25-jährige Bündnerin am Samstag beim Einspringen für die Qualifikation im Weitsprung starke Schmerzen im Fussgelenk verspürte hatte, unterzog sie sich einer MRI-Untersuchung. Diese ergab, dass eine Stressreaktion im Talus vorliegt, die Innen- und Aussenbänder angerissen sind, die Tibialis-posterior-Sehne gereizt und eine ausgeprägte Schwellung mit Einblutungen im Gelenk vorhanden ist. Das gab Swiss Athletics bekannt.

Kälin hatte sich Mitte August beim Meeting in Bern eine Stauchung im Fussgelenk zugezogen, weshalb sie auf die Schweizer Meisterschaften verzichtete. In der Folge hielt der Fuss jedoch den Belastungstests stand - bis zur WM. In der Qualifikation für den Weitsprung scheiterte sie mit 6,36 m.

Annik Kälin im Interview.Video: SRF

Kälin strebte in Tokio ihre erste Medaille an Weltmeisterschaften im Freien an, nachdem sie im März an der Hallen-WM Silber im Weitsprung geholt hatte. Auch im Siebenkampf gehörte sie als Olympia-Vierte zu den Medaillenkandidatinnen. Schon die WM 2023 in Budapest hatte ihr kein Glück gebracht. Damals musste sie den Siebenkampf nach zwei Disziplinen aus gesundheitlichen Gründen abbrechen. (riz/sda)

