Sport

Leichtathletik

Mujinga Kambundji holt sensationell WM-Bronze über 200 m



Bild: KEYSTONE

Kambundji holt sensationell WM-Bronze über 200 m: «Ich könnte gleich nochmals rennen»

Mujinga Kambundji hat an den Weltmeisterschaften in Doha über 200 m die Bronzemedaille gewonnen.

«Endlich! Ich hatte echt nicht mit einer Medaille gerechnet. Ich hatte Glück, hatte eine sehr gute Chance und bin froh, konnte ich sie ausnützen. Es bedeutet mir so viel, ich bekam so viele positive Rückmeldungen. Alle haben mir die Daumen gedrückt.»

Die 27-jährige Bernerin ist nach Anita Weyermann, die 1997 über 1500 m ebenfalls Dritte wurde, die zweite Schweizer Frau, die auf dieser Stufe den Sprung aufs Podest geschafft hat.

«Die Kurve war mittelmässig. Ich habe gemerkt, dass ich schnell bin. Ich war nicht verkrampf, blieb bei mir selbst.»

Kambundji musste sich mit 22,51 Sekunden einzig der britischen Favoritin Dina Asher-Smith (21,88) und der Amerikanerin Brittany Brown (22,22) geschlagen geben.

«Ich ha ‹hünne› Froid, hat es heute gereicht. Ich könnte gleich nochmals rennen, ich wäre bereit!»

Ihren Ende August an den Schweizer Meisterschaften in Basel erzielten Schweizer Rekord verpasst sie um 25 Hundertstel. Es war für Kambundji die zweite Medaille auf Weltniveau nach Bronze im vergangenen Jahr an den Hallen-Weltmeisterschaften in Birmingham. (zap/sda)

«Ich habe Freude, konnte ich diese Medaille für die Schweizer Leichtathletik holen, für die Schweizer Sprinter. Ich realisiere es noch nicht so ganz. Es ist alles noch surreal.»

Ticker: 02.10.2019 Final 200 m Frauen

Abonniere unseren Newsletter