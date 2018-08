Sport

Leichtathletik

Steeple: Kipruto gewinnt in Zürich mit nur einem Schuh



Bild: EPA/KEYSTONE

Steeple-Sieger mit nur einem Schuh als Highlight von Weltklasse Zürich

Dem Kenianer Conseslus Kipruto gelang beim Leichtathletik-Meeting Weltklasse Zürich im Letzigrund-Stadion über 3000 m Steeple ein ganz besonderer Triumph. Der Olympiasieger verlor kurz nach dem Start seinen linken Schuh:

Kipruto lief das Rennen trotzdem zu Ende und kürte sich sogar noch zu dessen Sieger. In einem spektakulären Schlussspurt verwies er den Marrokaner Soufiane El Bakkali noch auf Rang 2.

Murielle Ahouré aus der Elfenbeinküste gewann über 100 m bei leichtem Gegenwind in 11,01 Sekunden. Wie bereits an den Europameisterschaften in Berlin musste sich Mujinga Kambundji mit dem 4. Platz zufrieden geben. In dem absoluten Topfeld lief sie in 11,14 s ins Ziel und liess damit unter anderen die Niederländerin Dafne Schippers (5.) hinter sich.

Bild: KEYSTONE

Die Südafrikanerin Caster Semenya gewann über 800 m wie erwartet souverän. Die 27-jährige Doppel-Olympiasiegerin wies die Konkurrenz klar in die Schranken. In 1:55,27 siegte Semenya mit über 2,5 Sekunden Vorsprung auf Ajee Wilson (1:57,86) aus den USA. Selina Büchel beendete das Rennen in 2:00,64 Minuten auf dem 7. Platz.

Der Amerikaner Noah Lyles blieb über 200 m in 19,67 Sekunden nur zwei Hundertstel über dem Saisonbestwert und bloss einen Hundertstel über dem Meeting-Rekord von Usain Bolt. Diesen knackte mit 22,60 m der neuseeländische Kugelstösser Tomas Walsh.

Bild: AP/Keystone

Ärgern wird sich die jamaikanische Dreispringerin Shanieka Ricketts. Mit 14,55 m klassierte sie sich nur um 1 Zentimeter hinter der Siegerin Caterine Ibarguen – und kassierte deshalb satte 30'000 Franken weniger Preisgeld als die Kolumbianerin. (ram/sda)

Schon gestern: Stabhochsprung zwischen den Pendlern Video: srf

Schweizer Medaillengewinner an den European Championships

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Daily Newsletter