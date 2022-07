Jason Joseph ist wunschgemäss in seine WM-Abenteuer gestartet. Bild: keystone

Hürdensprinter Joseph in den WM-Halbfinals – Scherrer bereits ausgeschieden

Jason Joseph hat an der WM in Eugene über 110 m Hürden die Halbfinals erreicht. Mit 13.49 Sekunden belegte der 23-jährige Basler in seinem Vorlauf den 4. Rang, der gerade noch zum direkten Weiterkommen reichte. Den fünftklassierten Franzosen Pascal Martinot-Lagarde distanzierte er um zwei Tausendstel.

In 13,49 Sekunden: Joseph eine Runde weiter. Video: SRF

Nach dem Lauf sagte Joseph, dass es ein Krampf gewesen sei. Er habe noch nie ein so anstrengendes Rennen absolviert. «Ich bin technisch nicht sauber gelaufen, habe mich von der Konkurrenz aus dem Rhythmus bringen lassen.» Dennoch ist der Schweizer Rekordhalter (13,12) guten Mutes, den angestrebten Finaleinzug zu realisieren. Er ist überzeugt, dass mit der gleichen Basis und einem saubereren Lauf eine Zeit um die 13,20 Sekunden herausschaue. Die Halbfinals finden am Sonntagabend Schweizer Zeit statt.

Scherrer bereits ausgeschieden

Für Chiara Scherrer setzte es trotz einer guten Leistung eine Enttäuschung ab. Die 26-jährige Toggenburgerin schaffte mit 9:22,15 Minute die zweitbeste Zeit ihrer Karriere, verpasste den eigenen, Mitte Juni beim 5. Platz am Diamond-League-Meeting in Paris erzielten Schweizer Rekord lediglich um 1,87 Sekunden. Dies reichte allerdings nur zum 9. Rang in ihrem Vorlauf und zum 18. Platz insgesamt.

Die Schlussphase von Scherrers Vorlauf. Video: SRF

Für den Final der besten 15, den sie sich aufgrund ihrer guten Form zum Ziel gesetzt hatte, wären 9:21,02 Minuten nötig gewesen. «Ich muss mich mit dieser Leistung nicht verstecken. Auf den letzten Metern fehlte mir die Kraft, um noch zu reagieren», sagte Scherrer. An früheren Grossanlässen ging das Finalticket mit einem Wert um 9:30 Minuten über den Tisch. Die Ostschweizerin wurde auch Opfer des gestiegenen Leistungsniveaus in ihrer Disziplin. (pre/sda)