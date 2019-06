Sport

Der Zeitplan der Olympischen Spiele 2020 in Tokio



Bild: AP

Der Zeitplan der Olympischen Spiele 2020 in Tokio

Vom 24. Juli bis zum 9. August 2020 finden in der japanischen Hauptstadt Tokio die Olympischen Sommerspiele statt. Hier siehst du, an welchen Tagen es sich besonders lohnt, hinzuschauen.

Die Zeitverschiebung zwischen der Schweiz und Japan beträgt sieben Stunden, Tokio ist uns voraus. Wenn es also im Austragungsort der Olympischen Spiele 20 Uhr ist, dann ist es in der Schweiz erst 13 Uhr.

Es ist nach 1964 (Sommerspiele in Tokio) und 1998 (Winterspiele in Nagano) das dritte Mal, dass Olympische Spiele in Japan ausgetragen werden.



Mittwoch, 22. Juli 2020



Softball: Beginn der Vorrunde (Frauen)



Fussball: Beginn der Vorrunde (Frauen)

Bild: AP



Donnerstag, 23. Juli 2020



Fussball: Beginn der Vorrunde (Männer)



Freitag, 24. Juli 2020



Eröffnungsfeier (13 Uhr Schweizer Zeit)



Bogenschiessen: Entscheidungen



Rudern: Vorläufe im Einer, Doppelzweier und Doppelvierer



Samstag, 25. Juli 2020



Badminton: Beginn der Gruppenphase im Einzel und Doppel



Basketball (3x3): Beginn der Vorrunde



Beachvolleyball: Beginn der Vorrunde



Boxen: Beginn der Wettkämpfe



Dressurreiten: Team und Einzel, Tag 1



Fechten: Entscheidungen im Degen und Säbel



Gewichtheben: Beginn der Wettbewerbe



Handball: Beginn der Vorrunde (Männer)



Hockey: Beginn der Vorrunde



Judo: Beginn der Wettbewerbe



Kunstturnen: Qualifikation (Männer)



Radsport: Strassenrennen (Männer)



Rudern: Wettbewerbe, u.a. im Zweier, Vierer und Einer



Schiessen: Wettbewerbe in den Disziplinen Luftgewehr und Luftpistole



Schwimmen: Vorläufe u.a. über 400 m Lagen, 100 m Schmetterling, 400 m Freistil und 4x100m-Staffel (Frauen)



Taekwondo: Beginn der Wettbewerbe



Tennis: Beginn des Männer- und Frauenturniers, sowie des Doppelturniers



Tischtennis: Beginn der Vorrunde



Volleyball: Beginn der Vorrunde



Wasserball: Beginn der Vorrunde (Frauen)

Sonntag, 26. Juli 2020



Basketball: Beginn der Vorrunde (Männer)



Bogenschiessen: Entscheidungen im Teamwettbewerb



Fechten: Entscheidungen im Florett und Degen



Handball: Beginn der Vorrunde (Frauen)



Kanu: Vorläufe im Slalom



Kunstturnen: Qualifikation (Frauen)



Radsport: Strassenrennen (Frauen)



Rudern: u.a. Vorläufe im Achter und Hoffnungsläufe



Schiessen: Wettbewerbe in der Disziplin Shotgun



Schwimmen: Entscheidungen, u.a. 400 m Lagen, 400 m Freistil und 4x100m-Staffel (Frauen)



Segeln: Beginn der Wettbewerbe



Skateboard (Strasse): Entscheidung



Surfen: Beginn der Wettbewerbe



Wasserball: Beginn der Vorrunde



Wasserspringen: Entscheidung im 3m-Synchronspringen (Frauen)



Montag, 27. Juli 2020



Basketball: Beginn der Vorrunde (Frauen)



Fechten: Entscheidungen im Säbel und Florett



Kanu: Entscheidung im Slalom



Kunstturnen: Entscheidung im Teammehrkampf (Männer)



Mountainbike: Entscheidung im Cross-Country (Männer)



Rugby: Beginn der Wettbewerbe (Männer)



Schwimmen: Vorläufe und Entscheidungen, u.a. 100 m Brust, 100 m Rücken, 4x100m-Staffel (Männer)



Taekwondo: Entscheidungen



Tischtennis: Entscheidung im Mixed-Doppel



Triathlon: Entscheidung (Männer)



Wasserspringen: Entscheidung im Synchronspringen 10 m (Männer)

Dienstag, 28. Juli 2020



Dressurreiten: Entscheidung im Teamwettbewerb



Fechten: Entscheidungen im Teamwettbewerb Degen



Judo: Entscheidungen



Kanu: Entscheidungen im Slalom



Kunstturnen: Entscheidung im Teammehrkampf (Frauen)



Mountainbike: Entscheidung im Cross-Country (Frauen)



Rudern: Entscheidungen, u.a. im Doppelvierer



Schiessen: Entscheidung über 10 m Luftgewehr und Luftpistole



Schwimmen: Vorläufe und Entscheidungen, u.a. 200 m Freistil, 200 m Schmetterling



Softball: Final und Spiel um Bronze



Taekwondo: Entscheidungen



Triathlon: Entscheidung (Frauen)

Bild: AP



Mittwoch, 29. Juli 2020



Baseball: Beginn der Vorrunde



Basketball (3x3): Finals und Spiele um Bronze



Dressurreiten: Entscheidung im Einzel



Fechten: Entscheidung im Teamwettbewerb Säbel



Gewichtheben: Entscheidungen



Judo: Entscheidungen



Kunsttturnen: Entscheidung im Einzelmehrkampf (Männer)



Radsport: Zeitfahren



Rudern: Entscheidungen, u.a. Doppelzweier



Rugby: Final und Spiel um Bronze (Männer)



Schwimmen: Entscheidungen, u.a. 100 m Freistil, 200 m Schmetterling, 200 m Brust



Surfen: Finals und Wettkämpfe um Bronze



Wasserspringen: Entscheidung im 3m-Synchronspringen (Männer)



Donnerstag, 30. Juli 2020



BMX Racing: Viertelfinals



Fechten: Entscheidung im Teamwettbewerb Florett



Golf: 1. Tag des Turniers (Männer)



Judo: Entscheidungen



Kanu: Entscheidungen im Slalom



Kunstturnen: Entscheidung im Einzelmehrkampf (Frauen)



Rudern: Entscheidungen, u.a. im Zweier



Rugby: Beginn der Wettkämpfe (Frauen)



Schwimmen: Entscheidungen, u.a. 800 m Brust, 200 m Schmetterling, 4x200m-Staffel



Tischtennis: Final und Spiel um Bronze (Frauen)



Freitag, 31. Juli 2020



Badminton: Final und Spiel um Bronze im Mixed-Doppel



BMX Racing: Entscheidungen



Bogenschiessen: Final und Wettkampf um Bronze (Frauen)



Fechten: Entscheidung im Teamwettbewerb Degen



Gehen: Entscheidung über 20 km (Männer)



Kanu: Entscheidungen im Kajak



Leichtathletik: u.a. Vorläufe über 3000 m Hürden und 100 m (Frauen), Qualifikation im Hochsprung, Diskus und Kugelstossen



Rudern: u.a. Entscheidungen im Achter, Einer



Schwimmen: Entscheidungen, u.a. 200 m Brust, 200 m Lagen, 100 m Schmetterling



Tennis: Final und Spiel um Bronze Doppel (Männer)



Tischtennis: Finals und Spiele um Bronze im Einzel und Doppel (Männer)



Trampolinspringen: Qualifikation und Entscheidung (Frauen)



Vielseitigkeitsreiten: Teamwettbewerb, Tag 1

Samstag, 1. August 2020



Badminton: Final und Spiel um Bronze im Männer-Doppel



BMX Freestyle: Ausfahren der Setzliste



Bogenschiessen: Entscheidung im Einzel (Männer)



Fechten: Final im Teamwettwerb Säbel



Fussball: Viertelfinals (Männer)



Gewichtheben: Entscheidungen



Judo: Entscheidung im Mixed-Wettbewerb



Leichathletik: Entscheidungen, u.a. 100 m (Frauen) und 10'000 m, dazu Qualifikation im Stabhochsprung und Diskus



Rugby: Finale und Spiel um Bronze (Frauen)



Schiessen: Entscheidung im Luftgewehr



Schwimmen: Entscheidungen, u.a. 100 m Schmettlering, 200 m Rücken



Segeln: Entscheidungen, u.a. RS:X



Surfen: Wettkämpfe (abhängig von Wetterlage)



Tennis: Final im Einzel (Frauen) sowie Spiele um Bronze im Doppel und Einzel (Frauen)



Trampolin: Final (Männer)



Triathlon: Entscheidung in der Mixedstaffel



Vielseitigkeitsreiten: Teamwettbewerb, Tag 2



Sonntag, 2. August 2020



Badminton: Final und Spiel um Bronze im Einzel (Frauen)



BMX Freestyle: Entscheidungen



Fechten: Enscheidung im Teamwettbewerb Florett (Männer)



Gewichtheben: Entscheidung über 76 kg (Frauen)



Golf: 4. Tag und Entscheidung des Turniers (Männer)



Kunstturnen: Entscheidungen, u.a. am Boden und Pauschenpferd (Männer), Stufenbarren (Frauen)



Leichtathletik: Entscheidungen, u.a. über 100 m (Männer), Marathon (Frauen), Diskus (Männer) und Hochsprung (Männer)



Schwimmen: Entscheidungen, u.a. 50 m Freistil, 4x100m Lagen-Staffel



Segeln: Entscheidung, u.a. Laser Radial (Frauen) und Laser (Männer)



Surfen: Wettkämpfe (abhängig von Wetterlage)



Tennis: Finals im Einzel (Männer), Doppel (Frauen) und Mixed-Doppel



Vielseitigkeitsreiten: Wettkämpfe im Team und Einzel



Wasserspringen: Entscheidung vom 3m-Brett (Frauen)

Bild: AP



Montag, 3. August 2020



Badminton: Final und Spiel um Bronze im Doppel (Frauen) und Einzel (Männer)



Bahnrad: Entscheidung im Teamsprint (Frauen)



Fussball: Halbfinals (Frauen)



Gewichtheben: Entscheidung über 87 kg (Frauen)



Kanu: Vorläufe und Viertelfinals, u.a. über 1000 m Einer-Kayak und Zweier-Canadier



Kunstturnen: Entscheidungen, u.a. Ringe (Männer) und Boden (Frauen)



Leichtathletik: Entscheidungen, u.a. im Dreisprung (Frauen), Weitsprung (Männer), Diskus (Männer) und 100 m Hürden (Frauen)



Ringen: Entscheidungen, u.a. Griechisch-Römisch 60 kg & 130 kg (Männer)



Schiessen: Entscheidungen, u.a. 25 m Luftpistole und 50 m Luftgewehr (Männer)



Segeln: Entscheidungen, u.a. im 49er FX (Frauen) und 49er (Männer)



Vielseitigkeitsreiten: Entscheidungen im Teamwettbewerb und Einzel



Dienstag, 4. August 2020



Bahnrad: Entscheidungen, u.a. Teamverfolgung (Frauen) und Teamsprint (Männer)



Boxen: Wettkämpfe



Gewichtheben: Entscheidung 109 kg (Männer)



Fussball: Halbfinals (Männer)



Kanu: Entscheidungen, u.a. 200 m und 1000 m Einer-Kayak, 500 m Zweier-Kayak



Kunstturnen: Entscheidungen, u.a. Barren, Reck (Männer) und Schwebebalken (Frauen)



Leichtathletik: Entscheidungen, u.a. Weitsprung (Frauen), 400 m Hürden (Männer), Stabhochsprung (Männer) und 200 m (Frauen)



Ringen: Entscheidungen, u.a. Griechisch-Römisch 77 kg & 97 kg (Männer), Freistil 68 kg (Frauen)



Segeln: Finals im Finn (Männer) und Foiling Nacra 17 (Mixed)



Sportklettern: Qualifikation im Lead, Bouldern und Speed



Springreiten: Qualifikation im Einzel



Synchronschwimmen: Kurzprogramm im Duett



Wasserspringen: Entscheidung vom 3m-Brett (Männer)



Mittwoch, 5. August 2020



Bahnrad: Entscheidung Teamverfolgung (Männer)



Boxen: Wettkämpfe



Freiwasserschwimmen: 10 km (Frauen)



Gewichtheben: Entscheidung über +109 kg (Männer)



Golf: 1. Tag des Turniers (Frauen)



Leichtathletik: Wettkämpfe und Entscheidungen, u.a. Zehn- und Siebenkampf, 800 m (Frauen), 200 m (Männer)



Ringen: Entscheidungen, u.a. Griechisch-Römisch 67 kg und 87 kg (Männer), Freistil 62 kg (Frauen)



Segeln: Entscheidung im 470 (Männer und Frauen)



Skateboard: Entscheidung Park (Frauen)



Sportklettern: Qualifikation im Lead, Bouldern und Speed



Springreiten: Entscheidung im Einzel



Synchronschwimmen: Kür im Duett



Donnerstag, 6. August 2020



Bahnrad: Entscheidungen, u.a. Keirin (Frauen) und Omnium (Männer)



Boxen: Wettkämpfe



Freiwasserschwimmen: 10 km (Männer)



Fussball: Spiel um Bronze (Frauen)



Hockey: Final und Spiel um Bronze (Männer)



Kanu: Entscheidungen, u.a. 200 m und 500 m Einer-Kayak, 200 m Einer-Canadier



Karate: Wettkämpfe und Entscheidungen



Leichtathletik: Wettkämpfe und Entscheidungen, u.a. Zehn- und Siebenkampf, Dreisprung (Männer), Kugelstossen (Männer)



Moderner Fünfkampf: 1. Tag (Männer & Frauen)



Ringen: Entscheidungen, u.a. Freistil 57 kg und 86 kg (Männer)



Skateboard: Entscheidung Park (Männer)



Sportklettern: Entscheidungen im Lead, Bouldern, Speed (Männer)



Tischtennis: Final und Spiel um Bronze im Teamwettbewerb (Frauen)



Wasserspringen: Entscheidung 10 m (Frauen)

Freitag, 7. August 2020



Bahnrad: Entscheidungen, u.a. Zweiermannschaftsfahren (Frauen)



Beachvolleyball: Final und Spiel um Bronze (Frauen)



Boxen: Wettkämpfe



Fussball: Final (Frauen) und Spiel um Bronze (Männer)



Gehen: 20 km Frauen



Hockey: Final und Spiel um Bronze (Frauen)



Karate: Wettkämpfe und Entscheidungen



Leichtathletik: Entscheidungen, u.a. Speerwurf (Frauen), 5000 m (Männer), 4x100m-Staffeln (Männer & Frauen)



Moderner Fünfkampf: Entscheidung und Wettkämpfe (Frauen)



Rhythmische Sportgymnastik: Qualifikation im Einzel



Ringen: Entscheidungen, u.a. Freistil 74 kg (Männer) und 53 kg (Frauen)



Sportklettern: Entscheidungen im Lead, Bouldern, Speed (Frauen)



Springreiten: Qualifikation Teamwettbewerb



Synchronschwimmen: Kurzprogramm im Team



Tischtennis: Final und Spiel um Bronze im Teamwettbewerb (Männer)



Samstag, 8. August 2020



Bahnrad: Entscheidungen, u.a. Zweiermannschaftsfahren (Männer)



Baseball: Final und Spiel um Bronze



Basketball: Final und Spiel um Bronze (Männer) sowie Spiel um Bronze (Frauen)



Beachvolleyball: Final und Spiel um Bronze (Männer)



Boxen: Wettkämpfe



Fussball: Final (Männer)



Gehen: 50 km (Männer)



Golf: 4. Tag und Entscheidung des Turniers (Frauen)



Handball: Final und Spiel um Bronze (Männer)



Kanu: Entscheidungen, u.a. 500 m Zweier-Canadier, 1000 m Einer-Canadier



Karate: Wettkämpfe und Entscheidungen



Leichtathletik: Entscheidungen, u.a. Hochsprung (Frauen), 10'000 m (Frauen), Speerwurf (Männer), 4x400m-Staffeln



Moderner Fünfkampf: Entscheidung und Wettkämpfe (Männer)



Rhythmische Sportgymnastik: Entscheidung im Einzel



Ringen: Entscheidungen, u.a. Freistil 65 kg (Männer), 50 kg (Frauen)



Springreiten: Entscheidung im Teamwettbewerb



Synchronschwimmen: Kür im Team



Volleyball: Final und Spiel um Bronze (Männer)



Wasserball: Final und Spiel um Bronze (Frauen)



Wasserspringen: Entscheidung 10 m (Männer)



Sonntag, 9. August 2020



Bahnrad: Entscheidungen, u.a. Keirin (Männer), Omnium (Frauen)



Basketball: Final (Frauen)



Boxen: Wettkämpfe



Handball: Final und Spiel um Bronze (Frauen)



Leichtathletik: Marathon (Männer)



Rhythmische Sportgymnastik: Entscheidung im Teamwettbewerb



Volleyball: Final und Spiel um Bronze (Frauen)



Wasserball: Final und Spiel um Bronze (Männer)



Schlussfeier (13 Uhr Schweizer Zeit)​

Mehr Informationen zu den Olympischen Spielen 2020 auf der offiziellen Website der Ausrichter in Tokio.

