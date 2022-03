National League: Das Playoff-Duell SCRJ Lakers gegen Davos im Liveticker

Liveticker

Davos im Zugzwang – der HCD braucht gegen Rappi dringend den ersten Sieg

Die Playoffs in der Eishockey-Meisterschaft der National League gehen am heute Abend in die nächste Runde. Ausscheiden kann noch niemand, aber insbesondere der HC Davos und der HC Lugano stehen schon stark unter Druck.

Wenn Davos (in Rapperswil-Jona) und Lugano (bei Meister Zug) auch die dritte Partie verlieren, geraten sie 0:3 in Rückstand und es droht schon am Donnerstag das Saisonende.

Die ZSC Lions, der grosse Meisteranwärter des letzten Herbsts, will nach dem 1:0 nach Verlängerung im Hallenstadion gegen Biel vom Sonntagabend die Aufwärtstendenz bestätigen und die Viertelfinalserie, in der schon eine Partie mehr gespielt ist, im Seeland zum 2:2 ausgleichen. (pre/sda)