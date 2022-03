Der Modus für nächste Saison steht – aber Zoff um die Liga-Qualifikation

Die Klubs der National League haben sich für den Fall einer 14er-Liga auf einen Modus für nächste Saison geeinigt. Aber wie soll die Liga-Qualifikation gespielt werden?

Oben bleibt alles so wie bisher: Sechs Teams direkt in den Playoffs, dann von Rang 7 bis 10 die Pre-Playoffs. Aber nun wird im Unterschied zu dieser Saison und zur letzten Saison wieder um einen Auf-/Abstieg gespielt. Für die Plätze 11 und 12 wird die Saison nach der Qualifikation beendet sein. Der 13. und der 14. tragen den Playout-Final (Best of Seven) aus und der Verlierer muss gegen den Sieger der Swiss League antreten. Sofern dieser Sieger die Aufstiegsberechtigung hat. Davon kann ausgegangen werden: Entweder Kloten oder Olten und dazu La Chaux-de-Fonds und Visp wollen im Frühjahr 2023 nach oben.