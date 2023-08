Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Abfahrts-Weltmeisterin Jasmine Flury: Sich einmal wie Formel-1-Star Lando Norris fühlen

Die 29-jährige Bünderin feierte vor einem halben Jahr den grössten Erfolg ihrer Karriere. Nun erzählt sie während der ersten drei Tage Gletschertraining in Zermatt über ihr neues Leben als Weltmeisterin, von ihrer Mutprobe und über Champagner.

Zermatt im August 2023. Neben der eindrücklichen Masse an Touristen aus aller Herren Länder und inflationär durch die Strassen rasende Elektrofahrzeuge jeglicher Bauart sind die auffälligen, weil grosszügig mit Logos gespickten Trainerjacken von Vertretern aus dem Skizirkus allgegenwärtig. Die Zeit der Skitrainings auf den hoch gelegenen Gletschern im Wallis beginnt in diesen Tagen. In Zermatt soll schliesslich im November auch die erste Abfahrt der Saison stattfinden.