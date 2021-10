Kommentar

Ich habe ein Elektroauto bestellt. Jetzt darf ich warten, warten, warten

Ich wollte meinen Diesel loswerden und auf die Elektromobilität umsteigen. Ich wusste, dass es einen Chipmangel gibt. Jetzt scheint alles noch schlimmer zu sein als befürchtet.

Ein bald 13-jähriger Diesel-Saab? Damit kann man in Zeiten von Greta und Klimakrise nicht mehr durch die Landschaft kutschieren. Obwohl ich ein Wenigfahrer bin und ein Auto vor allem aus Gewohnheit besitze, und weil es halt praktisch ist. Also war der Fall für mich klar: Etwas Neues muss her. Ich wollte den Einstieg in die Elektromobilität wagen.

Das passende Modell war schnell gefunden: Ein Mercedes EQA 250 sollte es sein. Weil er mir gefällt und die Probefahrt Spass gemacht hat, vor allem das …