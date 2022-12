Liveticker WM 2022: Schweiz gegen Serbien – es geht für beide um alles

In Serbien steigt auch bei der Presse die Anspannung vor dem Kracher gegen die Schweiz. Die Boulevardzeitung «Kurir» schreibt von einem «Spiel des Jahrzehnts» und fordert vom serbischen Team: «Lasst Shaqiri und Xhaka die Koffer packen!»

Dass ausgerechnet die beiden genannt werden, liegt am bekannten «Doppeladler-Vorfall» beim letzten Aufeinandertreffen. Serbien habe nun die Möglichkeit, sich zu rächen, schreibt der «Kurir». Dafür brauche es aber «kühlen Kopf und ein warmes Herz».



Die Zeitung «Danas» zeigt etwas mehr Nüchternheit. So wird betont, dass nicht nur Shaqiri und Xhaka gefährlich seien, sondern die Kompaktheit die Schweizer Mannschaft vor Herausforderungen stellen werde. «Das Geheimnis des kontinuierlichen Erfolgs ihres gepflegten und entwickelten Systems ist, dass die Jungs in Katar mit verbundenen Augen spielen könnten. Jeder weiss genau, wann er wo zu stehen hat», heisst es.