Kult-Kicker Dean Windass

09.11.1997: Der Windarsch kassiert in einem einzigen Fussball-Spiel gleich drei Rote Karten – und ist auch sonst ein liebenswerter Rüpel

9. November 1997: Aberdeen-Stürmer Dean Windass fliegt nicht einmal, nicht zweimal, sondern dreimal vom Platz. Der Schiedsrichter zeigt ihm Rot für ein Foul, Rot für Beleidigung und Rot für die Tätlichkeit an einem Cornerfähnli.

Drei Mal Rot in einem Spiel – wenn Sie jetzt denken, das sei das einzig erwähnenswerte Ereignis in der Karriere des Dean Windass, dann täuschen Sie sich. Und zwar gewaltig. Denn das absolute Highlight erlebt der Stürmer erst viel später, mit bereits 39 Jahren. Im Wembley-Stadion spielt er mit Hull City um den Aufstieg in die Premier League. Der «Windarsch» schiesst das einzige Tor der Partie – und was für eines!

Das Verrückte am Tor: Windass hatte es schon Monate vorher angekündigt. Im Januar …