Ski alpin: Der Super-G von Garmisch-Partenkirchen im Liveticker

Liveticker

Das letzte Rennen vor Olympia – doppelt Suter im Super-G von Garmisch nach?

In Garmisch-Partenkirchen starten die Frauen am Sonntag zum letzten Weltcup-Rennen vor den Olympischen Spielen von Peking. Start des Super-G ist um 11.30 Uhr. Corinne Suter ist nach ihrem Erfolg in der Abfahrt vom Samstag und dem 2. Platz vor zwei Wochen im Super-G von Zauchensee eine der Top-Favoritinnen auf den Sieg – zumal Sofia Goggia und Lara Gut-Behrami auf die Rennen in Garmisch verzichten.

Am Start ist auch Jasmine Flury, die am Samstag erstmals in der Abfahrt auf das Podest fuhr und im Weltcup in dieser Saison im Super-G auch schon ein Top-10-Resultat vorweisen kann. (sda)