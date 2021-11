So steht die Schweiz in der 4. Corona-Welle im Vergleich zu Österreich und Deutschland da

Du willst an die Winter-WM 2022 in Katar – das musst du wissen

In 367 Tagen beginnt die Fussball-WM 2022 in Katar. Die Schweizer Nati hat sich dank eines 4:0-Erfolgs gegen Bulgarien direkt qualifiziert – live dabei sein oder doch besser boykottieren? Wir beantworten dir die wichtigsten Fragen zum Fussball-Höhepunkt des nächsten Jahres.

Die WM 2022 in Katar wird die erste Winter-WM der nördlichen Hemisphäre in der Fussball-Geschichte. Das Eröffnungsspiel findet am Montag, dem 21. November, um 13.00 Uhr Lokalzeit statt. Bei uns ist es dann 11.00 Uhr. Der Final steigt schliesslich am 4. Advent, also am 18. Dezember. Anpfiff ist um 16.00 Uhr Schweizer Zeit. Die Gruppenspiele beginnen um 11.00, 14.00, 17.00 und 20.00 Uhr Schweizer Zeit statt, die K.o.-Runden-Duelle 16.00 und 20.00 Uhr.