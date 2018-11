«Er hat eine Freundin – trotzdem haben wir jedes Mal Sex»

Hey C.J.,

das ist ja mal eine Knacknuss. Wobei ich dir von aussen sagen kann, dass die Story gar nicht so komplex ist. Du bist, da wette ich viel drauf, sehr in den Typen verliebt. Was ich natürlich sehr verstehe. Und was es natürlich sehr schwer macht, Vernunft vor Herzklopfen walten zu lassen.

Das, obwohl du sehr genau weisst, dass es das Beste wäre. Und dass der Gute seine Freundin wohl nicht für dich verlassen wird. Hätte er das gewollt, hätte er es bestimmt schon längst getan. Ausser ihr …