Ski-WM in Saalbach: Die Abfahrt der Männer im Liveticker und TV-Stream

Liveticker

Das WM-Abfahrt ist eröffnet – Rogentin ist mit der Nummer 2 der erste Schweizer

Mehr «Sport»

Die Startliste

2 Stefan Rogentin SUI

3 Maxence Muzaton FRA

4 Adrien Theaux FRA

5 Ryan Cochran-Siegle USA

6 Nils Allegre FRA

7 James Crawford CAN

8 Alexis Monney SUI

9 Vincent Kriechmayr AUT

10 Bryce Bennett USA

11 Franjo von Allmen SUI

12 Dominik Paris ITA

13 Marco Odermatt SUI

14 Justin Murisier SUI

15 Miha Hrobat SLO

16 Stefan Babinsky AUT

17 Adrian Smiseth Sejersted NOR

18 Daniel Hemetsberger AUT

19 Romed Baumann GER

20 Florian Schieder GER

21 Jared Goldberg USA

22 Nils Alphand FRA

23 Elian Lehto FIN

24 Simon Jocher GER

25 Giovanni Franzoni ITA

26 Stefan Eichberger AUT

27 Sam Morse USA

28 Jan Zabystran CZE

29 Brodie Seger CAN

30 Martin Cater SLO

31 Jeffrey Read CAN

32 Felix Monsen SWE



Darum geht es:

Heute steht in Saalbach mit der Abfahrt der Männer der Höhepunkt der WM im Programm. Alles andere als eine Schweizer Medaille wäre eine grosse Enttäuschung.

In vier der fünf Weltcup-Abfahrten in dieser Saison feierten die Schweizer Männer einen Doppelsieg. Einzig zuletzt in Kitzbühel stand kein Athlet von Swiss-Ski zuoberst auf dem Podest – Alexis Monney wurde Zweiter.

Der Freiburger gehört wie seine Teamkollegen Franjo von Allmen, Justin Murisier und Stefan Rogentin zu den Medaillenkandidaten.

Grösster Schweizer Trumpf ist jedoch Marco Odermatt. Der frisch gebackene Super-G-Weltmeister hat in dieser Saison schon zwei Abfahrten gewonnen und geht als Titelverteidiger an den Start.