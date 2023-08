Dank Solo-Tor in der Verlängerung: Spanien schlägt Niederlande und steht im WM-Halbfinal

Im ersten Viertelfinal der WM in Australien und Neuseeland gewinnt Spanien nach Verlängerung gegen die Niederlande.

Die Spanierinnen mussten in Wellington den Umweg über die Verlängerung nehmen, da Stefanie van der Gragt in der Nachspielzeit ausgleichen konnte. Zuvor waren die Iberinnen, die vor allem in der ersten Halbzeit dominierten und zweimal am Pfosten scheiterten, in der 81. Minute in Führung gegangen. Der späteren niederländischen Torschützin sprang der Ball an die Hand, Mariona Caldentey verwertete den Penalty via Innenpfosten.