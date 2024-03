Die letzte Kristallkugel wird vergeben – schlägt Gut-Behrami auch in der Abfahrt zu?

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Der Swiss-Ski-Nachwuchs in der Fragenlawine

Der Bündnergewinnt 2007 den Slalom in Adelboden nach– und mit Startnummer 60. Unvergessen!

Sabalenka gewinnt nach Tod ihres Partners ++ La Chaux-de-Fonds siegt in der Verlängerung

Wolfgang Wolf wird Trainer der Wölfe in Wolfsburg 🐺

Der Ort, an dem die Frauen baggern

Elf Festnahmen nach Anschlag in Moskau +++ Zahl der Toten steigt auf 93

Die Weltbevölkerung wird bald schrumpfen – und das ist nicht so erfreulich, wie du denkst

Frei muss bei Aarau wohl gehen +++ Deutschland will Nagelsmann über EM hinaus halten

Diese Rollläden zeigen exemplarisch, was in den Bergdörfern gerade schiefläuft

Wegen dieser Schweizer Strassen dreht Instagram in diesen Tagen (zu Recht) durch

Ukraine siegt, Israel scheitert – Georgien fehlt ein Sieg zur EM-Premiere

Georgien wahrte in den Playoffs im Halbfinal des Pool C mit einem 2:0-Heimsieg gegen Luxemburg die Chance zum ersten Mal an einer EM-Endrunde dabei zu sein. Beide Tore der Gastgeber erzielte Budu Siwsiwadse vom Zweitbundesligisten Karlsruhe. Gegner im Final ist Griechenland, das Kasachstan zu Hause 5:0 abfertigte. Nach 40 Minuten führte der Europameister von 2004 bereits 4:0.