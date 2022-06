Nations League live: Schweiz – Portugal in Genf im Ticker und im TV

Liveticker

Nach drei Pleiten muss die Nati heute gegen Portugal liefern

Die ersten drei Partien in der Nations League verlor die Schweiz allesamt: Auswärts in Tschechien und in Portugal ebenso wie zuhause gegen Spanien. Nun folgt, erneut in Genf, das letzte Spiel, bevor auch die Nati-Kicker in die Sommerferien dürfen. Erneut ist Portugal der Gegner, welcher freiwillig auf seinen Superstar Cristiano Ronaldo verzichtet.