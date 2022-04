National-League-Playoffs: EVZ gegen den HCD im Liveticker

Djokovic in Monte Carlo bereits ausgeschieden +++ Cadieux bleibt Servette-Trainer

Butscha: Wieso jeder von uns zum Täter werden kann – und was die Bilder gefährlich macht

Impfchef Berger laut Bericht entführt: Mutmasslicher Täter in Wallisellen erschossen

Im Ukraine-Krieg nur bedingt krisentauglich: Der Bundesrat verzweifelt an sich selbst

So soll der Krieg in der Ukraine enden – russischer Text lässt Böses erahnen

Kiew setzt Verhandlungen mit Moskau fort +++ Putin zweifelt nicht am Sieg

Atemlos durch das Playoff-Wordle

Du bist Eishockey-Fan? Und einem kniffligen Quiz nicht abgeneigt? Dann bist du hier aber so etwas von goldrichtig!

Vom Start der Playoffs in der National League bis zum letzten Spiel der Finalserie erscheint an dieser Stelle jeden Tag ein neues Wordle. Gesucht werden Schweizer und ausländische Akteure, die in der höchsten Schweizer Eishockey-Liga spielen oder gespielt haben, und deren Familienname aus fünf Buchstaben besteht.