Ein Hammerlos ergab sich in der Gruppe F. Dort treffen Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, die AC Milan und Newcastle United aufeinander. Mit Gregor Kobel bei Dortmund, Noah Okafor bei Milan und Fabian Schär bei Newcastle sind in dieser Gruppe gleich drei Schweizer dabei.

Die Young Boys treffen in der Gruppenphase der Champions League auf Titelverteidiger Manchester City, RB Leipzig und Roter Stern Belgrad. Dies ergab die Auslosung in Monte Carlo.

Sensation am US Open – Stricker bezwingt Weltnummer 7 Tsitsipas

Heute beginnt die Champions Hockey League – was es vor dem Start zu wissen gibt

Rund zwei Wochen vor dem Saisonstart in der Schweiz beginnt die neue Saison der Champions Hockey League. Hier gibt es alle wichtigen Informationen.

Spielstart in der Champions Hockey League ist am Donnerstag, dem 31. August. Die ersten Partien beginnen an diesem Tag um 17.30 Uhr. Als erstes Schweizer Team ist dann der EHC Biel um 19.45 Uhr gegen Kosice im Einsatz. Auch Genf spielt noch am Donnerstag, die SCRJ Lakers sind dann am Freitag an der Reihe.