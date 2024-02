Eishockey National League live: HC Davos – HC Ajoie im Liveticker

Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

Josi und die Predators stellen Rekord auf – «Swiss Devils» verlieren wieder

Nico Hischier (New Jersey): 20:37 TOI

Timo Meier (New Jersey): 3 Schüsse, 2 Checks, 14:19 TOI

Jonas Siegenthaler (New Jersey): 1 Block, 19:05 TOI

Akira Schmid (New Jersey): 23 Saves, 88,5% Fangquote